Мнение: Письмо: “Он очень классный”

20.02.2021, 21:22, Разное

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Продолжаем вчерашний эксперимент. Раз и два.

Вроде получается у вас более-менее.

globalss

Здравствуйте! Буду благодарна за разбор.

Я столкнулась с каким-то неоднозначным отношением к своему врачу, который вел мою беременность. В общем, стала видеть в нем не только врача.

У меня замечательный муж, женаты мы уже 4 года, вот теперь ребенок появился у нас (запланированный). Мне 24, мужу 30. Муж детей хотел с самого начала брака, а я вот только недавно решилась, не хотела рано рожать, да и на работу тогда только-только устроилась. Нашей малышке сейчас полгода. Муж очень любит меня и ребенка, во всем мне помогает. Сразу после родов мне было очень тяжело, лежала с температурой. Он все заботы взял на себя (на работе ему выходные дали) ухаживал за мной и за дочкой. Не знаю как бы справилась сама, если бы он не взял выходные, было очень тяжело. Беременная когда была, он очень заботился, по дому все делал сам, не давал мне ни ванну чистить, ни пылесосить, готовил и сейчас готовит тоже сам периодически. Пока в роддоме лежала, ездил ко мне каждый день (я рожала в Москве, а живем в подмосковье), привозил фрукты, соки и тп. И сейчас он все свободное время проводит с нами, в дочке он души не чает. Меня везде отпускает (по магазинам или с подружками встретиться, например), я спокойно оставляю дочку с ним. Хотя сам никуда кроме работы не ходит, только если мы вместе с ним куда-то (в кино, кафе или в гости к друзьям), когда ребенка оставляем с моей сестрой или его мамой. Я очень переживала из-за набранного лишнего веса и растяжек, появившихся во время беременности, муж меня поддерживает, говорит “ну неужели на такую ерунду ты обращаешь внимание, ведь ты ребенка выносила, а не просто из-за плюшек всяких набрала. все восстановится, не переживай, я тебя люблю”. В общем, все у нас с ним хорошо, взаимопонимание есть, забота. Мужа своего я очень ценю и не представляю жизни без него.

Несмотря на то, что роды были полгода назад, возникли осложнения спустя несколько месяцев, и, я хожу к своему врачу в консультацию, у которого стояла на учёте. Стала замечать, что смотрю на него не только как на врача, но и как на мужчину. Ему лет 50, может даже с чем-то. Он женат, двое детей. Он хороший, добрый, пошутить любит. И меня так к нему тянет.. Это наверное даже смешно, сколько у него таких пациенток каждый день, да и за всю жизнь сколько их было. А еще он преподаёт в мед.училище, там преподавательницы и студентки. А сколько медсестёр и женщин-врачей вокруг него.. А жена у него одна. Признаться честно, так хотелось бы быть для него особенной (есть даже какая-то зависть к его жене), но насколько же это нереально…

Муж у меня не единственный за всю жизнь, до него у меня были парни, но почти все отношения складывались после дружеского общения, например, в одной компании. С мужем было так же. Такого, чтобы за мной сначала ухаживали и после этого начинались отношения не было. Да и сколько раз было раньше, когда я влюблялась безответно. Ну то есть, если бы я умела притягивать к себе мужчин, то может и могла бы на что-то надеяться в этом случае, но есть то, что есть (ничего можно сказать) и я понимаю, что встряла в безответные чувства. Последний раз с мной такое случалось еще до встречи с мужем.

Иногда мы с доктором общаемся на разные темы, не связанные с медициной, как-то говорили про машины, мотоциклы. Рассказала ему, что машина моя сломалась, в сервис надо ехать. Он рассказывал как на мотоцикле гоняет, что-то еще про то, что хочет новый покупать. Так увлечённо рассказывал, про сына своего еще говорил, что вместе гоняют. Я все спрашивала его, он отвечал, хотя я ничего особо не понимаю в мотоциклах. Он про меня тоже расспрашивал, я рассказала про свою работу (я работаю в турагенстве). Немного обсудили туры, путёвки. На след прием пришла, вспомнил, спросил отремонтировала ли машину, что-то еще спрашивал. В общем, любит он поболтать.

В роддоме меня наблюдать не стали после родов, несмотря на плохое состояние, выписали сразу же. Видимо из-за этого и возникли осложнения, а он теперь долечивает за них, так и сказал “ну и натворили они делов, скинули все на нас и наплевать на девушку, ну ничего, мы тебя долечим”. Может быть на контрасте с теми врачами он для меня стал выглядеть как-то по-особенному, как спасатель что ли, отсюда возникли чувства. В последнее время я стала выдумывать себе его взаимность. В коридоре, когда он идет мимо – смотрит на меня, первый здоровается со мной, бывает пройдет – что-нибудь пошутит со мной, улыбается или спросит что-нибудь, несмотря на то что в это время в коридоре много других пациентов к нему. Подруга моя тоже у него на учёте стояла, говорит, звонила ему что-то спросить, он был очень недовольный, быстро что-то ответил и все. Я ему звонила в этот же день, он очень хорошо со мной поговорил, все объяснил мне подробно, дал рекомендации, сказал “приходи давай, ждём тебя”.

Пришла потом, он мне много всего назначил, думал что бы еще сделать, чтобы побыстрее восстановление было. Я не знаю как он с другими пациентами, но подруга жаловалась на него, что даже самой пришлось просить чтобы он посмотрел у нее шов после кесарева, сказала что больше к нему не пойдет, толку от него никакого. Мне он наоборот сейчас очень помогает с лечением. Конечно, после родов я отблагодарила их с медсестрой, может быть с этим связано. Хотя, с другой стороны, вряд ли он помнит кто ему чего дарил, у них же много пациентов. Может у него все просто под настроение/занятость. В общем, все это я складывала в шкатулку, пока не поняла, что это все ерунда. Даже смешно стало от этого) Смотрит в коридоре, ну видимо потому что я тоже на него смотрю. Здоровается первый, ну а что тут такого? Шутит, ну так он может и с другими так, скучно может ему на работе. А телефонный разговор.. ну, скорее всего, подруга моя звонила когда он был занят, а я звонила, может он посвободнее был в этот момент.

Он частенько упоминает в разговоре свою жену. Я еще подумала, что наверное он очень любит её, и вообще, он порядочный и семейный человек. Про детей своих тоже часто говорит.

Часто к нему прикрепляют студентов-практикантов, в прошлый раз были 3 парня, а последний раз когда я была, у него были 2 девушки студентки (медсестры будущие). Одна ушла до того как я зашла в кабинет, вторая была на моем приеме, и параллельно он ей вопросы разные задавал по учебе. Когда я зашла, он заулыбался сказал мне “о, ты пришла” (За день до приёма я ему звонила, он сказал чтобы я пришла). А когда я вышла, они с той девушкой за мной тоже в коридор, он ей говорит “ну ты давай приходи в след раз, мы тебя ждём, давай, а то вдруг обманешь” и смеётся и смотрит на меня в это время. Потом она пошла домой, а он в другой кабинет, по дороге он ей говорил чтобы она ему звонила если что. (И мне за 5 мин до этого сказал звонить ему). И такой он весёлый был в тот день. То ли от того что выходные предстояли, то ли от того что девушки-студентки у него были тогда, а может просто так. В общем, посмотрела я на это всё со стороны и стало так грустно и стыдно. Я занимаюсь такой ерундой (когда надо заниматься ребёнком), я ищу взаимность там, где ее нет, выдумываю его симпатию, а он даже и не догадывается что нравится мне. А может и догадывается, но это неважно. (Хотя если он догадывается, то мне стыдно вдвойне). Стыдно и перед мужем, который кстати начал подозревать что-то неладное (“а сколько лет твоему врачу, а женат ли он” и тп.вопросы).

Очень хотелось бы задать вам вопрос насчет врача, есть ли хоть мало-мальский шанс на взаимность. Но я понимаю, что этот вопрос неуместен, правильным вопросом будет другой. Мне надоело искать то, чего нет и быть не может, он очень классный! Он мне снится, я о нем думаю. Я нашла конечно и плюсы для себя здесь – скинула уже 5 кг)) Но это нужно остановить. Я понимаю, что это не будет длиться постоянно, уже не раз переживала безответные чувства. И что в любом случае придётся пережить эту “ломку”, но хотелось бы чтобы это прошло как можно скорее. Лечение не закончено и искать другого врача мне бы не хотелось – город у нас небольшой, сложно найти кого-то другого толкового, да и он знает уже всё обо мне, почти 2 года к нему хожу. Но все же, если нужно будет, то может лучше в другой город ездить, а к нему больше не ходить? Вряд ли он заметит что я пропала, у него ведь каждый день куча пациентов, не будет же он следить кто к нему когда приходил. Или есть другой вариант: закончить лечение у него, отбагодарить его, что-то подарить (может мое чувство и правда основано на чувстве благодарности?) И тогда отпустит? Или станет только хуже?