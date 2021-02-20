Шойгу предложил присваивать игрокам World of Tanks статус ветерана танковых войск

20.02.2021, 21:11, Разное

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Министр обороны Сергей Шойгу предложил присваивать игрокам компьютерной игры World of Tanks статус ветерана, а в последствии за успешную службу на полях виртуальных сражений зачислять в танковые войска испытывать новую технологию дистанционного управления танка «Армата».

За 25 тысяч боёв будет даваться звание 3 степени, за 50 тысяч – второй, а за 100 тысяч первой, к тому же за успешную статистику будут и выдаваться и другие звания и награды.

«Это игра наша, русская, к тому же на военную тематику. Благодаря этой игре, молодые люди уже с раннего возраста начинают интересоваться военным делом и историей своей страны. У нас были и есть много патриотических площадок, куда мы вкладываем большие деньги, но именно эта игра сделала для страны в плане патриотического воспитания больше всего, игроки сами платят чтобы погрузиться в эту атмосферу. К тому же эта игра хорошо учит тактике и стратегии, быстро принимать решения на поле боя. Не исключено, что будущие войны будут вестись уже без участия человека, поэтому мы предусмотрели в «Армате» возможность дистанционного управления. Танк «Армата» настолько технологичный, что им может управлять любой школьник. Я знаю о чём говорю, мне дали опробовать эту игру, вы знаете довольно реалистично, играл преимущественно на наших танках и сделал вывод, что они лучшие как в игре, так и в реальности. Особенно понравились средние танки, такие как Т-62А, неудивительно, ведь модернизации этого танка до сих пор используется в военных конфликтах», – заявил Шойгу.

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