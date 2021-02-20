Ученые из США считают яичницу опасным для здоровья завтраком

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20.02.2021, 21:04, Разное
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Учёные из США считают яичницу и другие блюда, в основе которых куриные яйца, опасным для здоровья завтраком. Он может не только навредить сердечно-сосудистой системе, но и спровоцировать развитие диабета.
Подобные выводы биологи рассказали после проведения эксперимента с привлечением группы людей. Первый этап позволял участникам готовить яйца как угодно и дополнять их любыми добавками на своё усмотрение. Это могли быть специи или же мясо и прочие продукты. В этом случае вредность пищи сильно зависела от способа приготовления. Самой неблагоприятной признана жаренная на масле яичница с беконом. Второй этап подразумевал добавление определённых специй и, как результат, респонденты тоже продемонстрировали риск развития сердечных заболеваний и даже диабета.

Несмотря на выводы американских учёных, не все согласны с их заключениями. Причина кроется в самом блюде, которое постоянно видоизменялось и в него добавлялись вредные продукты. В частности, эксперты сообщили, что даже каша или творог могут стать опасным для организма завтраком, если в него добавить куски жирного жаренного мяса.

Источник: grodno24.com



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