 

В США назвали опасные пути освоения космоса в будущем

20.02.2021, 21:04, Разное
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Директор по исследованиям в области управления Брукингского института Даррелл М. Уэст назвал опасные пути освоения космоса в будущем. Речь идёт о международной конкуренции и коммерциализации космических ископаемых.
В пример Уэст привёл соглашение по высадке на Луну «Артемида», которую подписали США и ещё восемь других стран. Оно направлено на сотрудничество как технологическое, так и финансовое и ставит главной целью высадить людей на Луну для создания постоянной базы. Эксперт отметил, что именно общими усилиями им удастся совершить задуманное, но страны, которые отказались подписывать соглашение, ведут освоение космоса по опасному пути. Если же не считать космическое пространство общим и начать вводить территориальные ограничения, то это приведёт к заметному снижению прогресса и появлению сильной конкуренции.

В заключение Уэст объяснил, что космос должен оставаться общим для всех государств, ведь в противном случае не избежать появления на Луне или на Марсе мини-наций, которые начнут конфликтовать друг с другом, а это отразится на международных отношениях на Земле. Тогда уже будет слишком поздно говорить о возвращении к сотрудничеству.

Источник: rossaprimavera.ru



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