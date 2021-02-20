Медики: Масло розмарина способствует росту волос

20.02.2021, 21:04, Разное

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Выпадение волос – естественное явление, однако для некоторых оно может стать серьезной проблемой и вызвать появление различных психических расстройств. Медики из Национального института здоровья в США выяснили, что масло розмарина способствует активному росту волос.

Для людей среднего возраста выпадение волос является нормой. Эта потеря может быть связана с множеством причин, включая стресс или генетические факторы. Однако существует множество свидетельств, указывающих на эффективность эфирного масла розмарина в ускорении роста волос. В опубликованном Национальной медицинской библиотекой США исследовании было изучено соотношение масла розмарина и препарата миноксидила, применяющегося для лечения облысения.

“Новое исследование было направлено на изучение клинической эффективности масла розмарина при лечении андрогенетической алопеции (AGA) и сравнение его эффектов с двухпроцентным раствором миноксидила”, – отметили авторы работы. Пациенты с алопецией выборочно использовали масло розмарина или миноксидил на протяжении шести месяцев. Значительных изменений относительно среднего количества волос к концу третьего месяца ни в группе розмарина, ни в группе миноксидила не наблюдалось. В обеих группах у участников значительно увеличилось количество волос спустя шесть месяцев.

Частота зуда кожи головы в течение трех и шести месяцев испытаний была выше по сравнению с исходным уровнем в обеих группах. Однако зуд кожи головы чаще встречался в группе миноксидила в обеих оцениваемых конечных точках. Результаты проведенного исследования предоставили доказательства в отношении эффективности масла розмарина при лечении алопеции.

В другом исследовании, проведенном на мышах, применение экстракта листьев розмарина улучшило отрастание волос. Экстракт способствовал росту волос у грызунов, которым были выбриты спины. Специалисты предположили, что экстракт ингибирует «связывание дигидротестостерона (ДГТ) с рецепторами андрогенов». Это важно, потому что рецепторы андрогенов – белки, позволяющие гормонам, таким как тестостерон и ДГТ, связываться с ними, вызывая выпадение волос. Экстракт листьев розмарина может стать “многообещающим лекарственным средством” для роста волос, заключают исследователи.

Как применять масло розмарина

Для укрепления волос следует смешать несколько капель масла розмарина с кокосовым или оливковым маслом и нанести маску на кожу головы массажными движениями. Смесь рекомендуется оставить на десять минут, а затем смыть шампунем. Чтобы получить ощутимый результат лучше наносить масляную маску перед сном и применять ее ежедневно.

Масло розмарина позволяет восстановить влагу, смягчить раздвоенные концы, а также придает волосам блеск. Розмарин обладает противомикробными, антисептическими и противовоспалительными свойствами. Ополаскивание шевелюры настоем растения позволяет избавиться от перхоти, раздражения и покраснения кожи головы.

Источник: www.express.co.uk