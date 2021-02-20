 

Медики: Масло розмарина способствует росту волос

20.02.2021, 21:04, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Выпадение волос – естественное явление, однако для некоторых оно может стать серьезной проблемой и вызвать появление различных психических расстройств. Медики из Национального института здоровья в США выяснили, что масло розмарина способствует активному росту волос.
Для людей среднего возраста выпадение волос является нормой. Эта потеря может быть связана с множеством причин, включая стресс или генетические факторы. Однако существует множество свидетельств, указывающих на эффективность эфирного масла розмарина в ускорении роста волос. В опубликованном Национальной медицинской библиотекой США исследовании было изучено соотношение масла розмарина и препарата миноксидила, применяющегося для лечения облысения.

“Новое исследование было направлено на изучение клинической эффективности масла розмарина при лечении андрогенетической алопеции (AGA) и сравнение его эффектов с двухпроцентным раствором миноксидила”, – отметили авторы работы. Пациенты с алопецией выборочно использовали масло розмарина или миноксидил на протяжении шести месяцев. Значительных изменений относительно среднего количества волос к концу третьего месяца ни в группе розмарина, ни в группе миноксидила не наблюдалось. В обеих группах у участников значительно увеличилось количество волос спустя шесть месяцев.

Частота зуда кожи головы в течение трех и шести месяцев испытаний была выше по сравнению с исходным уровнем в обеих группах. Однако зуд кожи головы чаще встречался в группе миноксидила в обеих оцениваемых конечных точках. Результаты проведенного исследования предоставили доказательства в отношении эффективности масла розмарина при лечении алопеции.

В другом исследовании, проведенном на мышах, применение экстракта листьев розмарина улучшило отрастание волос. Экстракт способствовал росту волос у грызунов, которым были выбриты спины. Специалисты предположили, что экстракт ингибирует «связывание дигидротестостерона (ДГТ) с рецепторами андрогенов». Это важно, потому что рецепторы андрогенов – белки, позволяющие гормонам, таким как тестостерон и ДГТ, связываться с ними, вызывая выпадение волос. Экстракт листьев розмарина может стать “многообещающим лекарственным средством” для роста волос, заключают исследователи.

Как применять масло розмарина

Для укрепления волос следует смешать несколько капель масла розмарина с кокосовым или оливковым маслом и нанести маску на кожу головы массажными движениями. Смесь рекомендуется оставить на десять минут, а затем смыть шампунем. Чтобы получить ощутимый результат лучше наносить масляную маску перед сном и применять ее ежедневно.

Масло розмарина позволяет восстановить влагу, смягчить раздвоенные концы, а также придает волосам блеск. Розмарин обладает противомикробными, антисептическими и противовоспалительными свойствами. Ополаскивание шевелюры настоем растения позволяет избавиться от перхоти, раздражения и покраснения кожи головы.

Источник: www.express.co.uk



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10 / Renault с 2021 года возрождает марку Moskvitch для европейского рынка

29.11 / Четыре признака того, что у вашего ребенка «старая душа»

28.06 / СК начал проверку после видео «Новой» о сливе ядовитых отходов «Норникеля» в тундру

24.01 / Женщина попала в реанимацию

31.07 / Ученые: Смех помогает справляться со стрессом

28.08 / СМИ: экс-участник One Direction Лиам Пейн помолвлен со своей возлюбленной Майей Генри

02.11 / Мнение: Онищенко-стайл

27.11 / Рекордное число российских компаний не хочет повышать зарплаты сотрудником

05.01 / Чёрная Анна Болейн – Личное мнение

10.11 / Чем можно защититься от вирусов кроме маски

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска