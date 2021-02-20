Renault представил спортивную версию Captur

20.02.2021, 21:02, Новости дня

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Французская компания Renault официально представила спортивную версию кроссовера Renault Captur для европейского рынка.

Автомобиль поступит в продажу с приставкой R. S. Line, которая свидетельствует о серьезных изменениях на кузове и в салоне. Кроме того, модель отличается дизайном решетки радиатора, бамперами, накладками на порогах, а также стильными 18-дюймовыми колесными дисками. Что касается технических параметров, то под капотом кроссовера R. S. Line установлен 1,3-литровый бензиновый мотор с турбиной на 140 л.с. мощности.

Также покупателям будут доступны модификации с механической или роботизированной коробкой передач. Предполагается, что на рынок также выйдет версия с гибридной силовой установкой с мощностью 160 л.с. Минимальная цена спортивного паркетника достигает 28,4 тысяч евро.