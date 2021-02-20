Мнение: Как НАТО формирует антироссийские взгляды у молодежи стран бывшего СССР

20.02.2021, 21:00, Разное

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Неплохой обзорный материал "Брюссельского стукача" на тему пропаганды НАТО среди молодежи в республиках бывшего СССР. Хорошо показана комплексность и системность проводимой работы.

Как НАТО формирует антироссийские взгляды у молодежи стран бывшего СССР

В 1994 году было сформировано «молодежное крыло» Ассоциации атлантического договора. Оно стало называться Youth Atlantic Treaty Association (YATA) и на данный момент его представительства существуют в 25 странах в рамках одного из структурных элементов НПО, входящих в общую ассоциацию. Одной из основных задач YATA заявлено развитие сотрудничества среди молодежи в странах НАТО и странах-партнерах альянса для формирования ответственных будущих лидеров, приверженных ценностям Североатлантического договора и четко понимающих сегодняшние и завтрашние вызовы.

На практике это осуществляется путем все тех же конференций, семинаров и круглых столов, но уже среди учащихся старших классов или студентов высших учебных заведений. Например, при финансовой поддержке управления публичной дипломатии НАТО Ассоциация атлантического договора совместно с YATA организует молодежные саммиты альянса или заседания Парламентской ассамблеи. На них студенты из разных стран выступают в роли высокопоставленных политиков и обсуждают основные угрозы блоку, придумывая, как им противостоять. Естественно, без многочисленных упоминаний агрессивной политики России не обходится — все как у взрослых.

Кроме международных мероприятий неправительственные организации, входящие в Ассоциацию, реализуют региональные проекты и проводят постоянную работу с молодежью стран, на территории которых они работают.

В ноябре прошлого года в Литве прошли курсы повышения квалификации для «будущих политических лидеров» из числа студентов местных вузов.

Чтобы принять в них участие, студенты должны были соответствовать заявленным критериям: возраст от 18 до 25 лет, знание английского языка и интерес к международным процессам.

Наряду с учащимися высших учебных заведений, целевой аудиторией НПО являются старшеклассники. Например, представители Эстонской ассоциации НАТО периодически читают лекции в школах и гимназиях республики, где рассказывают детям о вкладе альянса в обеспечение региональной безопасности. Причем чаще всего это происходит в Ида-Вирумаа — русскоязычном уезде на северо-востоке Эстонии.

Более того, с 2008 года Эстонская ассоциация НАТО проводит для учителей из русскоязычных школ специальные курсы, на которых при участии экспертов и политиков обсуждаются различные интерпретации истории и вырабатывается единый подход к преподаванию этого предмета для учеников русского происхождения.

Исходя из отношения эстонцев к своему прошлому, несложно догадаться, что по итогам этих обсуждений Советский Союз преподносится как страна-агрессор, лишившая республику свободы на 50 лет, а местные легионеры СС, воевавшие на стороне фашистской Германии, становятся национальными героями.

Помимо Восточной Европы активность натовских НПО наблюдается и у южных границ России. В течение 2019 года Армянская Атлантическая ассоциация при поддержке управления публичной дипломатии НАТО организовала в стране ряд мероприятий среди преподавателей и студентов местных вузов. В частности, в марте прошел образовательный семинар в Ванадзорском государственном университете.

В ходе мероприятия участники узнали о целях и задачах НАТО, об исторической эволюции альянса, о том, как он работает, какие существуют угрозы его безопасности и, самое главное, почему Армении выгодно сотрудничать с Брюсселем.

Отмечается также активная работа молодежного крыла Грузинкой ассоциации НАТО. Неправительственная организация систематически устраивает South Caucasus NATO Summer School — четырехдневные семинары для студентов и преподавателей из Грузии, Армении и Азербайджана. Они призваны пробудить у подрастающего поколения интерес к Североатлантическому альянсу, а также к вопросам региональной и международной безопасности.

Еще одним примером деятельности грузинской НПО является панельная дискуссия «Политическая и правовая оценка русско-грузинской войны 2008 года». Она прошла несколько лет назад в одном из тбилисских университетов. В ходе нее студентам рассказывали о гибридных действиях России против Грузии и правовых аспектах российской агрессии.

Таким образом, сеть натовских неправительственных организаций окутала большинство стран бывшего СССР, входящих сегодня в сферу интересов Москвы. Их общая цель — сформировать на постсоветском пространстве «будущих лидеров», приверженных евроатлантическим идеям и не видящих никаких альтернатив сотрудничеству их стран с Западом, в частности, с военно-политическим блоком НАТО. Россия в этом контексте рассматривается не как нейтральное государство, а исключительно как страна-агрессор, дружба с которой недопустима.

В уже вступивших в альянс республиках усилия натовских НПО также направлены на ликвидацию у русскоязычного населения национальной идентичности и формирование прозападного мнения об истории XX века.

Неправительственные организации являются лишь частью общей системы Североатлантического альянса по работе с подрастающим поколением и в большей степени представлены в странах, уже являющихся членами блока.

Кроме них в структуре НАТО есть официальные органы, предназначенные для пропаганды взглядов Брюсселя исключительно среди молодежи Украины и Молдавии — стран, которые не входят в альянс, но представляют наибольший интерес для Брюсселя.

В 1997 году на базе Киевского национального университета им. Тараса Шевченко был открыт Центр информации и документации НАТО (ЦИДН), призванный повысить осведомленность населения о деятельности организации. Он стал первым в своем роде объектом, открытым альянсом в бывших республиках СССР.

За время своего существования центр реализовал свыше 600 информационных и медийных проектов, в том числе среди студентов украинских ВУЗов. При работе с ними самой распространенной формой пропагандистских мероприятий ЦИДН является лекция. В институты и университеты приезжают представители организации и рассказывают молодежи о взглядах альянса на международную политику и перспективах сотрудничества Киева и Брюсселя.

Однако ЦИДН проводит и более оригинальные мероприятия. Осенью прошлого года среди студентов украинских ВУЗов был организован конкурс по написанию эссе, предположительно, на тему евроатлантической интеграции Украины. Победители соревнования после снятия коронавирусных ограничений отправятся в ознакомительную поездку в штаб-квартиру Североатлантического альянса. О чем нужно было писать молодым людям, чтобы поехать в Брюссель, становится понятно из отрывка эссе Владислава Клюса, одного из призеров. В работе молодого человека говорится, что «с усилением восточного фланга, НАТО станет более могучим и авторитетным военно-политическим альянсом».

Еще одна победительница, Инна Бабий, отметила в своем эссе, что «сильная Украина с демократическим лидером будет выгодным членом для НАТО не только с точки зрения расширения географии блока, но и повышения разнообразия его участников».

Аналогичный Центр информации и документации НАТО существует в Республике Молдова. Он был открыт в 2007 году в Кишиневе на базе Молдавского государственного университета. Его деятельность по продвижению пронатовских взглядов среди студентов и преподавателей местных вузов не отличается от украинского ЦИДН и также представлена всевозможными лекциями и мастер-классами.

Своего рода инструментом НАТО для воспитания будущих атлантистов на территории бывших советских республик являются и сами военнослужащие из стран альянса.

В 2015 году в Восточной Европе начали формироваться NATO Force Integration Unit (NFIU) — многонациональные штабные элементы, которые призваны ускорить переброску натовских подразделений в Латвию, Литву, Эстонию, Польшу, Болгарию, Венгрию, Словакию и Румынию в случае кризиса. Выполнение этой задачи достигается тесным взаимодействием штабов с местными вооруженными силами, а также постоянным уточнением национальных логистических сетей, возможных транспортных маршрутов и доступной инфраструктуры.

Однако в мирное время на NFIU также возложены задачи по повышению имиджа НАТО среди местного населения. Военнослужащих штаба можно встретить на различных культмассовых мероприятиях, в школах, университетах и даже детских садах. Офицеры раздают различную сувенирную продукцию и буклеты и рассказывают, почему той или иной стране так важна защита Брюсселя. Надо отдать должное, делают они это весьма современно.

Кроме того, в странах Балтии размещены многонациональные батальонные группы НАТО в рамках операции «расширенное передовое присутствие». Помимо своей повседневной учебно-боевой деятельности, военнослужащие этих подразделений также принимают участие в организации и проведении пропагандистских мероприятий в образовательных учреждениях Латвии, Литвы и Эстонии. При этом, как и в случае с неправительственными организациями, основной акцент делается на русскоязычные районы республик.

Что касается Украины, то основной вклад в развитие подрастающего поколения делают канадские военнослужащие, находящиеся в республике в рамках операции Unifier. Она была запущена в сентябре 2015 года для обучения подразделений украинской армии. Также пропагандистские акции проводят американские и британские военнослужащие, но в гораздо меньших масштабах. Они присутствуют в республике в качестве инструкторов объединенной многонациональной группы (JMTG-U), созданной США, и операции Orbital, реализуемой британской армией.

Cистему работы НАТО с молодежью постсоветского пространства можно представить тремя основными элементами: неправительственные организации, официальные структуры альянса и военнослужащие натовских штабов и подразделений, размещенные в странах Балтии, Украине и Молдавии.

Активная информационно-пропагандистская деятельность НАТО среди подрастающего поколения бывших республик СССР говорит о том, что альянс играет немаловажную роль в общих усилиях Запада по выводу этих государств из российской сферы влияния.

Стратегические интересы Брюсселя в этом процессе вполне очевидны. Являясь, в первую очередь, военной организацией, НАТО создает себе плацдарм для будущего расширения своего присутствия у границ России. Причем оно не обязательно будет подразумевать включение в состав блока новых стран.

Увеличение количества совместных военных учений, развитие в республиках логистической инфраструктуры в интересах альянса, беспрепятственное использование их воздушного пространства, внедрение в вооруженные силы своих стандартов также являются элементом расширения присутствия. И в таком виде оно намного выгоднее Брюсселю, чем непосредственное включение в свой состав, например, Молдавии или Украины.

Чтобы желаемое все быстрее превращалось в действительное, альянсу необходим положительный имидж среди населения тех стран, которые стали его мишенью, — прежде всего, среди молодежи. Ведь, как известно, войну выигрывает школьный учитель, а кадры решают все.

(с) Брюссельский Стукач

https://riafan.ru/1390687-kak-nato-formiruet-antirossiiskie-vzglyady-u-molodezhi-stran-byvshego-sssr – цинк

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