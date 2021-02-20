 

Протесты в Мьянме. Два человека погибли, десятки ранены

20.02.2021, 20:58, Новости дня
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20 февраля в Мьянме в ходе акции протеста два человека были убиты и 20 получили ранения. Об этом сообщило информагентство Myanmar Now.

Сотни людей вышли на демонстрацию в поддержку работников департамента внутреннего водного транспорта, которые столкнулись с давлением властей, отметили в сообщении.

В стране продолжаются акции протеста в рамках кампании массового гражданского неповиновения против режима генерала Мин Аун Хлайна, который возглавил в Мьянме военный переворот. По информации журналистов, против демонстрантов власти выставили полицию и военных, они применили против митингующих водометы. Силовики применили боевые патроны и арестовали не менее 10 человек.

19 февраля в Мьянме скончалась раненная на прошлой неделе 20-летняя участница акции протеста против властей Мья Тве Тве Хаинг. Она стала первой жертвой протестов.

Военные в Мьянме 1 февраля отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии “Национальная лига за демократию” и членов правительства. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность произошедшим в Мьянме. Он назвал переворот серьезным ударом по демократическим реформам в стране. Вашингтон заявил о пересмотре санкционного режима против Мьянмы из-за военного переворота.

После переворота в стране начались протесты. В связи с ними власти ограничили работу Facebook, Instagram, Messenger и некоторых серверов WhatsApp. 4 февраля власти Мьянмы поручили ввести блокировку Facebook и его сервисов для “сохранения стабильности” в стране.

14 февраля в Мьянме почти полностью отключили интернет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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