 

Офис президента Украины опубликовал указ Зеленского о санкциях против Медведчука

20.02.2021, 20:58, Новости дня
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20 февраля Офис президента Украины опубликовал подписанный 19 февраля указ главы государства о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях по отношению к ряду физических и юридических лиц, в числе которых – народный депутат от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктор Медведчук.

В документе говорится, что указ вступает в силу со дня его публикации. Таким образом, вступил в силу указ 20 февраля.

Решение СНБО приняло 19 февраля. В нем, в частности, указано, что МИД Украины должен попросить Евросоюз, США и другие страны ввести санкции, аналогичные украинским.

Кабинет Министров Украины, СБУ и Национальный банк обязали “обеспечить реализацию и мониторинг эффективности” персональных санкций.

В число восьми физлиц, в отношении которых ввели санкции, вошли пять граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трое украинцев – сам Медведчук, его жена Оксана Марченко и Наталья Лавренюк, которую называют гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

Также СНБО поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод “Самара – Западное направление” и решил ввести санкции против 19 юридических лиц.

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма, говорил секретарь СНБО Алексей Данилов. Санкции вводятся на три года и касаются всего имущества, контролируемого Медведчуком.

Комментируя введение санкций, Медведчук заявил, что “ударили по самому дорогому”, а в Кремле, кумом главы которого является Медведчук, отметили, что это “очень тревожная информация”, и добавили, что в Украине набирает силу “реакционная тенденция”.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Кроме того, 29 января под санкции попали две авиакомпании, обслуживавшие самолеты, которыми, вероятно, пользовались Медведчук и Козак. Теперь самолеты не могут входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории страны и брать пассажиров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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