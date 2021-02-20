 

Зеленского уличили в превышении полномочий из-за санкций против украинцев

20.02.2021, 20:42, Разное
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Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин заявил, что такие действия глава Украины можно расценивать как превышение полномочий. По его мнению, с приходом новой власти Владимиру Зеленскому придется оправдываться за свои действия. “Он будет привлечен к уголовной ответственности”, – отметил оппозиционер.

Кузьмин рассказал, что все люди, которые попали в санкционный список, могут обратиться в суд. Оппозиционер уверен: закон встанет на сторону пострадавших, и тогда Зеленского заставят принести публичные извинения. “Ему придется опровергнуть информацию”, – подчеркнул депутат Рады.

В начале февраля украинский президент ввел санкции против трех популярных оппозиционных телеканалов – NewsOne, ZIK и “112 Украина”. Им запретили вещание на территории Украины, потому что они якобы угрожают безопасности страны.

Решение властей раскритиковали члены партии “Оппозиционная платформа – За жизнь”. Владимира Зеленского обвинили в нарушении норм международной демократии и установлении диктаторы. Оппозиционеры начали сбор подписей за его импичмент.

Политолог Денис Денисов отметил, что скандал с закрытием телеканалов сильно ударил по репутации Владимира Зеленского. Однако досрочный уход маловероятен: все еще большое число украинцев поддерживают его. Подробнее об этом Вы можете прочитать в материале “Дни.ру”.



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