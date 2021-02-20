Около 50% тяжелых пациентов с коронавирусом имеют признаки повреждения сердца

20.02.2021, 20:40, Разное

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Еще в самом начале пандемии врачи узнали, что у пациентов с коронавирусом может развиваться повреждение сердечной мышцы (миокарда). Китайские ученые обнаружили такую аномалию у каждого пятого из госпитализированных пациентов во время первой волны пандемии и связали ее с увеличением риска смертности больных.

Миокард может повреждаться вследствие воспаления или нарушения его кровоснабжения. Биомаркер повреждения миокарда – повышение уровня белка тропонина в крови. Это состояние встречается при инфаркте или миокардите. Но такие диагнозы врачи ставят только если присутствие биомаркера сопровождается симптомами этих болезней. Если симптомов нет, речь идет просто о повреждении.

Ученые из Великобритании опубликовали данные крупнейшего на сегодняшний день исследования с участием пациентов после тяжелого течения COVID-19, у которых был выявлен повышенный уровень тропонина после выписки. В выборку попали 178 человек, которые были госпитализированы до июня 2020 года, 66% из них страдали от ишемической болезни сердца до COVID-19. В контрольную группу для сравнения были включены 40 здоровых человек.

Для оценки повреждения миокарда пациентов обследовали с помощью магнитно-резонансной томографии сердца (МРТ). У большинства участников (89%) не было повреждений левого желудочка сердца, который отвечает за перекачку насыщенной кислородом крови в организме. Однако повреждения сердечной мышцы обнаружены более чем у половины пациентов (54%). У 12 человек были выявлены признаки продолжающегося воспаления сердца.

«Остается неясным, представляют ли эти наблюдаемые результаты ранее существовавшее скрытое заболевание или изменения, связанные с COVID-19», – сообщили авторы исследования. По их мнению, необходимы более масштабные исследования для того, чтобы оценить последствия COVID-19 для здоровья сердца.