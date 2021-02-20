Мнение: Разгром антимайдана в 2014 году

20.02.2021, 20:34, Разное

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20 февраля 2014 года в Черкасскую область въехала колонна автобусов, которая везла возвращавшихся из Киева крымчан. Однако благополучно доехать домой вышло не у всех. Рядом с городом Корсунь-Шевченковский дорога была перекрыта примерно 2000 людей, из которых две сотни были членами местной «самообороны майдана», а остальные простыми обывателями.

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