 

Мнение: Разгром антимайдана в 2014 году

20.02.2021, 20:34, Разное
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20 февраля 2014 года в Черкасскую область въехала колонна автобусов, которая везла возвращавшихся из Киева крымчан. Однако благополучно доехать домой вышло не у всех. Рядом с городом Корсунь-Шевченковский дорога была перекрыта примерно 2000 людей, из которых две сотни были членами местной «самообороны майдана», а остальные простыми обывателями.

Источник: Достало



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