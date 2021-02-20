Бывшего мэра Йошкар-Олы осудили на 14 лет за получение взятки

20.02.2021, 20:32, Новости дня

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Бывший мэр столицы Республики Марий Эл Павел Плотников был приговорен к 14 годам колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 23 млн рублей за получение взятки, сообщили на сайте прокуратуры региона.

«Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего мэра городского округа «Город Йошкар-Ола» Павла Плотникова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Суд приговорил Плотникова к 14 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 23 млн рублей с лишением права занимать определенные должности сроком на три года», – говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Также Плотникова лишили звания «Заслуженный юрист Республики Марий Эл».

Уточняется, что приговор еще не вступил в силу.

Ранее сообщалось, что в Кургане суд приговорил экс-замглавы региона Романа Ванюкова к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 9 млн рублей за получение взяток на сумму 5 млн рублей.