 

Бывшего мэра Йошкар-Олы осудили на 14 лет за получение взятки

20.02.2021, 20:32, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Бывший мэр столицы Республики Марий Эл Павел Плотников был приговорен к 14 годам колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 23 млн рублей за получение взятки, сообщили на сайте прокуратуры региона.

«Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего мэра городского округа «Город Йошкар-Ола» Павла Плотникова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Суд приговорил Плотникова к 14 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 23 млн рублей с лишением права занимать определенные должности сроком на три года», – говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Также Плотникова лишили звания «Заслуженный юрист Республики Марий Эл».

Уточняется, что приговор еще не вступил в силу.

Ранее сообщалось, что в Кургане суд приговорил экс-замглавы региона Романа Ванюкова к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 9 млн рублей за получение взяток на сумму 5 млн рублей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.12 / Строительство “Северного потока – 2” возобновили спустя год после введения санкций

31.08 / О’Брайен: вслед за ОАЭ отношения с Израилем нормализуют другие арабские страны

05.07 / “Так действуют все”. Шмыгаль прокомментировал возобновление Польшей обсервации для украинцев

10.02 / Юрист объяснил, какие данные о человеке являются персональными

11.08 / Тихановскую из Беларуси вывезли по указанию властей

02.02 / Очередное водохранилище в Крыму на грани обмеления

17.09 / США ввели санкции против двух россиян за похищение криптовалюты

12.08 / Люди выстроились в «цепь солидарности» у посольства Белоруссии в Москве

27.07 / Эксперты рассказали о пользе гречневой крупы

30.07 / В РФ решено начать восстанавливать плановую работу медучреждений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска