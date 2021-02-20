Состоялся семинар по подготовке наблюдателей на выборах в Госдуму

20.02.2021, 20:32, Новости дня

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Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) совместно с Координационным советом при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием провели семинар по подготовке наблюдателей для представителей партий, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

К участию в обучении были приглашены партии, выразившие интерес к программе во время ее презентации в ОП 9 февраля 2021.

В учебе приняли участие представители 17 партий, в том числе «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Гражданская платформа», КПСС, «Зеленая Альтернатива», «Партия РОСТА», «Партия прямой демократии», «Партия за справедливость!», «Демократическая партия России», «Гражданская сила», «Родина», «Коммунисты России», «За правду», «Патриоты России» и представители других партий.

Как рассказала исполнительный директор ассоциации НОМ, член ОП Алена Булгакова, программа для обучения наблюдателей была разработана Ассоциацией НОМ совместно с Координационным советом при ОП. По этой программе в регионах проводятся образовательные мероприятия по подготовке организаторов обучения и наблюдателей в субъектах России. За два месяца (с февраля по март) пройдет 56 семинаров для преподавателей, которые затем будут обучать наблюдателей по всей стране. Учеба займет полгода. По ее словам, программа беспрецедентна по числу задействованных в ней участников и географии. К сентябрю 2021 года предполагается подготовить более 100 тыс. независимых наблюдателей, которые будут следить за чистотой и законностью выборов в Госдуму по всей стране.

Учеба продлилась весь день 20 февраля с 8.30 до 18.30. В числе прочего участники познакомились с компетенциями наблюдателей, узнали типологию нарушений в ходе организации и проведения голосования, обсудили алгоритмы верификации информации о возможных нарушениях. Участникам семинара был представлен набор коммуникационных навыков, предложены модели информационного сопровождения деятельности наблюдателя и меры реагирования во внештатных ситуациях и инцидентах. Вечером партийцы приняли участие в ролевой игре «Избирательный участок», в рамках которой участники – представители партий – сами разыграли ситуации с возможными нарушениями на избирательных участках. На импровизированной сцене была установлена урна для голосования, участники распределили роли «председатель комиссии», «наблюдатель», «избиратель» и т д., и провели обучение в игровом формате.

Семинар стал эффективной площадкой коммуникации для людей с разными политическими взглядами, объединенными главной целью – обеспечение легитимности предстоящих выборов.

Как отметил координатор липецкого регионального отделения ЛДПР Анатолий Емельянов, «ЛДПР – старейшая партия в России, которая принимает участие практически во всех избирательных кампаниях». «В единый день голосования в 2021 также поборемся за вакантные места в качестве кандидатов и вместе с тем постараемся направить на участки максимальное число наблюдателей от партии. Программа, которую нам презентовали сегодня, будет очень полезна. Мы будем ее применять на практике при подготовке и обучении наших наблюдателей. Хочу отметить, что программа сочетает в себе лекционные форматы вместе с интерактивами, которые создают условия для того, чтобы люди до выборов смогли ознакомиться со спецификой работы комиссии, всеми тонкостями избирательного процесса. И это очень положительный элемент. Избирательное законодательство регулярно меняется, в связи с чем нужно быть в ногу со временем, что, отметим, и учитывается в образовательной программе НОМ. Такие обучения необходимо проецировать на всю страну, проводить их в регионах России. ЛДПР сегодня представила целую делегацию из Центрального федерального округа: в обучении принимают участие партийцы из Липецка, Рязани, Костромы, Владимира. Мы, каждый в своем регионе, будем применять эту программу на практике», – добавил он.

В свою очередь политический консультант партии «Новые люди» Владислав Карякин подчеркнул, что наблюдение за выборами является очень важным инфраструктурным элементом избирательной кампании, «потому как обеспечивает легитимность выборов, вовлечение граждан в эту деятельность, а также призвано гарантировать сохранность волеизъявления граждан». «В этом смысле задача такого рода семинаров подготовить квалифицированных наблюдателей, в том числе с учётом новелл законодательства и практики. Как раз на семинаре одним из таких обсуждаемых нововведений стала система дистанционного электронного голосования. В целом работа по обучению наблюдателей необходима всем политическим партиям и избирательного процессу в целом, в связи с чем, считаем представленную образовательную программу Общественной палаты РФ и Ассоциации НОМ очень значимой», – заключил он.

Представитель «Партии Роста» Константин Терещенко отметил, что изучение новелл избирательного законодательства вызвало особый интерес у участников семинара. «Мы неоднократно участвовали в выборах различного уровня, поэтому мы готовим наблюдателей сейчас и сами являемся участниками избирательного процесса в качестве кандидатов. Есть ряд моментов, рассматриваемых в обучающей программе НОМ, которые являются для нас новыми, в частности это дистанционное электронное голосование, которое будет внедряться в избирательный процесс. Отмечу, что изучение новелл избирательного законодательства вызвало особый интерес у участников семинара. Безусловно, представленная программа обучения будет полезна для всех участников процесса», – сказал он.