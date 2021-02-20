Коллектора из Волгограда осудили за хищение данных клиентов банка

20.02.2021, 20:32, Новости дня

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Сотрудник волгоградского коллекторского агентства Антон Бутурлакин получил полтора года условно за хищение базы данных клиентов Сбербанка, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области.

Подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка, задержали в октябре 2019 года. Бутурлакин работал в коллектроском агентстве НСВ («Национальная служба взысканий») и действовал псевдонимом «Антон 2131», передает РИА «Новости».

По информации суда, Бутурлакин продал данные должников Сбербанка за 60 тыс. рублей третьим лицам. В суде мужчина заявлял, что продал информацию человеку, который занимается вопросами банкротства и собирался помочь должникам.

Краснооктябрьский районный суд Волгограда признал Бутурлакина виновным в «незаконном получении и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев условно, с испытательным сроком один год шесть месяцев», – сообщили в пресс-службе.

Ранее член Совета при президенте по правам человека Александр Брод сообщил газете ВЗГЛЯД, что коллекторам нельзя позволять заниматься просроченными задолженностями граждан, а также не стоит предоставлять доступ к госуслугам и к другим закрытым базам.