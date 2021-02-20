Мнение: Письмо: “Убежденный холостяк”

20.02.2021, 20:28, Разное

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Дальше будем пробовать?

pishu_nemnogo

Здравствуйте, Эволюция.

Я думаю, что моя проблема в том, что не вижу конкуренции. То есть, раньше совсем не видела, даже одно время за имиджем следить перестала. Типа, зачем? Я же уже замужем и изменять не собираюсь. Начала об этом думать только тогда, когда у вас прочитала.

У мужа считала главным плюсом: “он верный” и “поэтому я его выбрала”. Дурацкая формулировка, но думала так именно.

У него на работе выездной медосмотр был с психологом. Психолог ему поставила диагноз, что он убеждений холостяк, какое-то заключение написала на пару листов. Мы уже на тот момент года 2 женаты были. Я не удивилась заключению.

Когда начинали встречаться, если шли по улице, мимо свадебная машина ехала, закрывал мне глаза, говорил: “Не смотри туда”. Брак – это зло. Цветы – тоже зло. Говорил каждый раз, когда проходили мимо бабушек, которые предлагали купить. Я реагировала как-то: “Да? Ну, ладно…” На первое свидание (оно же – мой день рождения) подарил надувные шары в виде цветов. Потом через год на день рождения подарил огромный букет, который стоял на полу в ведре. Брат отреагировал: “Я смотрю, С. букет не хотел покупать, поэтому сразу куст подарил”.

В любви я первая призналась. Встречались 4 месяца и он мне сказал, что его перевели работать в другой город. По телефону, уже оттуда, когда уехал, смс-кой. Я разревелась, написала: “Я тебя люблю(((“. Он чуть позже: “Твоя смс-ка вырубила мне телефон на полчаса. Серьёзно, завис и не хотел включаться. Чтобы не выглядело как алаверды, скажу, что я тоже скучаю и мне тебя не хватает”. В общем, решила язык прикусить после этого. С цветами на день рождения подарил кольцо с двумя камнями внутри сердечка. В конце дня уже из дома перед сном написала смс: “Я тебя люблю”. Ответил: “И я тебя)”

В общем, думала, что он в этом фрустрирован и я его размораживаю. В реальности были другие женщины.

Когда были женаты где-то год-два (один ребёнок был) у меня сломался телефон. Он мне дал свой старый (пользовался, когда только начинали встречаться, первые несколько месяцев, может до года, я не помню уже, потом просто лежал в ящике с проводами и старой электроникой). Я хотела позвонить маме, имя на С. тоже, открыла адресную книгу, там её номер был, рядом с ним увидела “Солнце”. Позвонила ему, спросила, можно ли удалить, вздохнул, сказал: “Удаляй”.

Потом ещё был случай (наверно, уже двое детей было) лежали на кровати, он сказал про нашу общую знакомую: “Зря я её не отшпилил”, я посмотрела удивлённо, он: “Ну, а что? Мы же тогда ещё не встречались, я же мог”. Хотела возмутиться: “Какого хрена, мог-то ты тогда, а жалеешь сейчас”, но фокус, видимо, больше на себе был, подумала: “Ну, вот. И я тоже могла” (долго переживала из-за этого). В общем, согласилась: “Ну, да…” С этой девушкой я их симпатию видела, но потом мы были на общем мероприятии (ещё не встречались), он нес мою сумку большую с реквизитом, она подбежала сзади, между нами встала, начала ему вопросы задавать, оттеснив меня, после третьего вопроса он сказал: “А на этот вопрос мы тебе ответим за банку Рэд Була. Или можешь понести сумку”. Я сказала, что мою сумку не надо, я против, она растерянно посмотрела и ушла. Потом на следующее мероприятие мы пришли с ним вместе, она плакала.

Ну, этот разговор про “мог” был тоже уже лет 5 назад (минимум, мы 10 лет женаты на данный момент). Потом 2 года назад начала читать ваш блог, вы публиковали моё письмо про дефолт. Сейчас всё намного лучше. Но и сейчас иногда с его стороны возникают какие-то то ли шутки, то ли что, про других женщин. И я, честно, не знаю, как на них реагировать. Пока просто теряюсь каждый раз и не знаю, что ответить. Мне кажется, что когда надо ходить, я ходы пропускаю каждый раз. Просто не знаю, как ходить нужно. Или, наоборот, это не тот масштаб, на который надо реагировать? Но тогда, наверно, нужна какая-то маленькая реакция, но нужна всё равно.

Ходили вместе в паспортный стол месяц назад перепрописывать меня и детей (мои родители квартиру подарили). Он перепрописываться отказался (ну, я так и думала, даже изначально сомневалась, стоит ли начинать со сделкой, говорила родителям, но он в последний момент сказал “я не отказываюсь”). Говорю: “Ты хоть жить с нами будешь?” Он типа, не знаю, посмотрим: “у меня сейчас вообще раз-два-три… шесть мест, где я жить могу”. Я: “Вроде, пять”. Он: “Да? Что… спалился?” Я подвисла. Что говорить? Устроить показную сцену ревности? Отвлеклась от своих мыслей, попыталась фокус на него перевести (минут через 15). Смотрю, он какой-то мрачный, загруженный. Спросила, что случилось. В двух словах рассказал про проблемы на работе (у него в целом работа такая, раз в пару месяцев проверки, и он за них ответственный, если что – к нему всё). Думаю, блин, у человека проблемы, а тут бы ещё я со своей показной ревностью.

Потом на днях… Он периодически на диетах сидит. Иногда голодных. И, вроде, сейчас (сейчас не голодает). Смотрю, пьёт какую-то настойку растительную энергетическую. Спрашиваю: “Что, допинг?” Говорит: “Да. Я готов поиметь всех женщин”. Говорю: “Ну, иди. Что ко мне пришёл?” Он: “Ты первая”. Не, помню, вроде ничего не ответила (опять ступор). Просто посмотрела на него и он разговор перевёл.

Ещё спросил на днях:

– Ну, что? Ты готова выйти замуж за 20-летнего?

– Не поняла. В смысле?

– Ну, тебе сейчас столько же лет, как мне, когда мы поженились. Ты бы смогла? Или сбежала бы в Краснодар?

– Блин)) я не знаю. Женщиной быть проще.

– Да в тысчу раз!

В общем, не знаю. Вроде, не сливаюсь, не косячу. Просто периодически впадаю в ступор и не знаю, что делать. Хотя, и ситуации сейчас не такие, чтоб прямо повод для ревности. Но, вроде, и реакция нужна какая-то.

Пытаюсь соотнести озвученную проблему с озвученным запросом и вижу, что не то что-то. Вроде как, пытаюсь заставить себя ревновать больше (скучно мне, что ли?), но большая ревность тут будет не адекватна ситуации. Но, с другой стороны, кажется, что если чётко буду видеть конкуренцию, то реакция будет адекватная.