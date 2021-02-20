Памятка туриста: что взять с собой в короткое путешествие

20.02.2021, 20:20, Разное

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Документы и деньги

Мы привыкли собирать целый пакет документов, готовясь к зарубежной поездке: загранпаспорт, ваучеры отелей, страховка, копии документов… Но что может понадобиться в путешествии по России? Во-первых, паспорт — он нужен даже для поездки на междугородних автобусах. Во-вторых, документы на машину, если вы едете на своем автомобиле, и водительское удостоверение, если планируете воспользоваться арендой либо каршерингом. В-третьих, полис ОМС, а если вы прошли вакцинацию от коронавируса, то на всякий случай стоит захватить и сертификат. Ну и, в-четвертых, наличные. Да, сегодня оплатой с помощью смарт-часов или телефона не удивить даже кассиров в провинциальной “Пятерочке”. Но если вдруг в придорожном кафе, куда вы заехали на обед, сломается POS-терминал, наличные деньги, несомненно, выручат.

Средства личной гигиены

Россия — страна большая, и путешествия по ней занимают довольно много времени. Какой бы маршрут вы ни выбрали — проехаться по Золотому кольцу или уйти в долгий поход на Байкал — в вашей косметичке должны быть эффективные и компактные в размерах средства. Вот базовый минимум: бритва, мыло, шампунь (лучше взять твердый: он занимает меньше места и не прольется), туалетная бумага, дезодорант, увлажняющий крем, расческа, парфюм, зубная щетка и паста. Если вы собираетесь в автопутешествие, обязательно возьмите с собой пару упаковок жевательной резинки или держите в машине удобную баночку с жвачкой. В дороге мы часто перекусываем, из-за чего во рту нарушается кислотно-щелочной баланс. В кислой среде начинают размножаться бактерии, вызывающие кариес и заболевания десен. Жевательная резинка быстро остановит их рост и защитит зубы. К тому же, она поможет вам продлить бодрость, если вы находитесь за рулем. Пригодится она и в походных условиях, когда воспользоваться зубной щеткой неудобно.

Аптечка

Возьмите с собой проверенный набор медикаментов, но не переусердствуйте. Если вы не едете на дикую природу, лекарства вы, скорее всего, сможете купить в любом населенном пункте. Обязательно стоит запастись противовоспалительными, жаропонижающими, обезболивающими, препаратами от укачивания, аллергии и проблем с пищеварением. В автомобильной аптечке, кроме этого, должны быть пластыри, вата и бинты. Ну и, разумеется, захватите достаточное количество защитных масок, антисептиков и антибактериальных салфеток.

Бумажные карты

Как бы операторы сотовой связи ни работали над качеством своих сетей, в России до сих пор попадаются участки, где сеть не ловит. Предустановленные в навигатор или сохраненные на мобильном устройстве карты тоже могут подвести в самый ответственный момент. Так что не пожалейте денег на старый добрый бумажный атлас дорог, если отправляетесь в автопутешествие. А если запланировали вылазку в другой город или на природу — заранее распечатайте примерный маршрут, по которому планируете следовать.

Теплые вещи

В феврале русская зима еще в самом разгаре. В зависимости от того, куда вы намереваетесь поехать, температура может варьироваться от -30 градусов по ночам на Байкале до +10 на курортах Краснодарского края. Помните о главном правиле подбора гардероба путешественника: слои, слои и еще раз слои. Лучше запастись тонкими, но не продуваемыми и непромокаемыми вещами: легкими пуховиками и жилетами, термобельем, водолазкой. Когда холодно, надевать по две пары носков и перчаток. Если вещей слишком много, купите специальные туристические вакуумные пакеты с насосом, которые “уменьшают” объем вещей в несколько раз.

Походные принадлежности

Решили сбежать от городской суеты и планируете ночевку на природе? Тогда кроме обязательного минимума — утепленной палатки, спальника, коврика и котелка — вам наверняка потребуются дополнительные предметы. Например, посуда: лучше многоразовая, чтобы не преумножать количество пластика. Также, если вы понимаете, что на какой-то из локаций поддерживать гигиену привычными способами будет сложно, захватите с собой влажные салфетки, жевательные резинки и антисептики.

Не забудьте фонарик — кемпинговый или налобный, а лучше и тот, и другой. Пригодится газовая горелка или переносная плитка, а также баллон со сжиженным газом. Помимо этого, существует масса специальных “гаджетов” для туристов со стажем. Советуем приглядеться к “вечным спичкам” — бензиновым зажигалкам, которые позволяют мгновенно развести костер. Благодаря своей герметичности, они не отсыревают, как обычные спички. Чтобы защитить пламя костра или горелки, стоит приобрести ветрозащитный экран. А с помощью разборной треноги легко зафиксировать над пламенем котелок — варить суп или кашу и кипятить воду так будет намного проще, чем мастерить крепление из подручных веток.

Счастливого пути и приятного путешествия!