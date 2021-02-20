От презентации Dior до косметики от Кайли Дженнер: бьюти-дайджест недели

20.02.2021, 20:20, Разное

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Dior

В Stella Art Foundation состоялась первая онлайн-презентация Rouge Dior, в ходе которой марка представила новое прочтение культовой помады. Ведущий вечера Влад Лисовец познакомил гостей с историей средства, ведущие визажисты России Александра Кириенко, Наталья Власова и Сердар Камбаров продемонстрировали свое видение макияжа Rouge Dior, а национальный визажист Dior в России Ксения Каверина поделилась секретами идеального макияжа губ в стиле Dior. Rouge Dior теперь можно приобрести в официальном онлайн-бутике парфюмерии и косметики Dior в России.

Shiseido

Культовая сыворотка бренда Shiseido Ultimune , которая пробуждает внутренние защитные силы кожи и поддерживает их на высоком уровне, предстала в лимитированной упаковке. Автором оформления флакона стал японский художник и дизайнер Норитака Татехана, представитель современного Японского искусства. Мировую известность он получил, создавая сложную обувь на высокой платформе, которую использовала в своих выступлениях Леди Гага. Дизайнер также известен своими проектами с Carier, Comme de Garsons и выставками в Metropolitan Art Museum, Victoria and Albert Museum.

Issey Miyake

Новый женский аромат A Drop d’Issey – слияние узнаваемых натуральных нот и синтетических акцентов, созданных парфюмером Ане Айо без вреда для природы. Композиция раскрывается звучанием миндального молочка и природных растительных аккордов. Ноты сирени в сердце аромата подчеркнуты оттенками цветов апельсина, розы, аниса, дополнены акцентами жасмина. Букет окружен шлейфом из кремовых нот мускуса, синтетического ванилина и молекулы Ambrox.

Kylie Skin by Kylie Jenner

Веганский бренд средств по ежедневному уходу за лицом и телом, в 2015 году основанный реалити-звездой и бизнесвумен Кайли Дженнер, будет доступен и в России. Ассортимент марки будет состоять из 7 средств по уходу за кожей лица, 2 средств по уходу за телом и мини-сета из 4 средств в удобном формате. Kylie Skin by Kylie Jenner будет эксклюзивно представлен в сети парфюмерных супермаркетов “Золотое Яблоко”.

Kérastase

Эмили Ратажковски, муза и лицо марки Kérastase, сняла короткометражный фильм, который дает возможность узнать больше о ее пути к материнству, о страхах в самых разных аспектах жизни, начиная от создания семьи и заканчивая уходом за волосами во время беременности. “Одна из вещей, о которых я переживаю, это потеря волос после родов. Но я счастлива, что у меня есть гамма Genesis от Kérastase, созданная специально для решения этой проблемы. Я обожаю шампунь из этой линейки. Он потрясающе пахнет, что очень важно для меня, потому что я могу ощущать запахи по-разному”, – говорит Эмили.

Эмили в объективе Тома Ньютона

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Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Clarins x World Class

В честь запуска крема Extra-Firming Energy бренд Clarins и сеть спортивных клубов World Class представили кампанию #ClarinsEnergy. Вплоть до 9 марта каждые три дня в одном из клубов сети каждый клиент сможет определить свой уровень энергии и хорошего настроения. Поможет в этом специальная инсталляция в лобби, которая покажет, насколько вы заряжены. В качестве комплимента гости получат образец нового крема Extra-Firming Energy или других энергетических новинок бренда Сlarins.

Ansaligy

В феврале марка начала выпуск продукции, оформленной изображениями портретов из собрания Третьяковской галереи. Проект начался с выхода коллекции лифтинг-патчей с сывороткой и гранулами янтаря – “Русские портреты”, в оформлении которых использованы и переосмыслены известные женские портреты из фондов музея. На патчах можно найти QR-код – приглашение на эксклюзивную арт-лекцию.

Polaris

Швейцарский бренд Polaris разработал новую линейку современных стайлеров Argan Therapy PRO с характеристиками профессиональных приборов для укладки волос. Все модели коллекции оснащены керамическими пластинами с турмалиновым покрытием Tourmaline PROF, которое сохраняет уровень увлажненности и электробаланс прядей. Благодаря ионизации и аргановому маслу в пластинах, стайлеры разглаживают кутикулу волоса, создавая эффект запаянных кончиков. Среди новинок – стайлер “Голливудская волна” PHS 5095TAi wave.

Skind8

Австралийский бренд Skind8 выпустил средство 4 в 1 – маску для лица из розовой глины. При нанесении она ровно ложится на кожу без пузырьков и трещин, а оттенок millennial pink сделает уход еще более фотогеничным. Маска Skind8 за 15 минут бережно отшелушивает ороговевший слой эпидермиса, удаляет загрязнения и питает кожу на клеточном уровне, предотвращая стягивание и сухость. Продукт является этичным – не тестируется на животных.

XLASH

В арсенале марки XLASH Cosmetics – сыворотка для роста ресниц, обещающая видимый результат за 1 месяц. Средство действует в нескольких направлениях: укрепляет волосяные фолликулы, ускоряет рост, предотвращает ломкость и выпадение. Среди активных ингредиентов – биотин (Витамин B7), натуральный экстракт Родиолы Розовой, а также Миристоил Пентапептид-17. Средство не содержит гормоны и вредные для здоровья компоненты.

Moroccanoil

С 2020 года компания Moroccanoil — официальный спонсор конкурса “Евровидение”, который в этом году состоится в Роттердаме. Стилисты бренда будут участвовать в бэкстейджах, с их помощью будут созданы образы всех артистов конкурса. Для каждой страны, которая болеет за своего участника, Moroccanoil создали специальный набор масел Be an Original. Украсили его флагом и поприветствовали артиста пожеланием удачи.

OK Beauty

Среди новинок российской марки OK Beauty – BB-крем Fresh&Glow Second Skin BB Foundation. Средство выравнивает тон, подстраиваясь под цвет кожи; скрывает недостатки; увлажняет, смягчает и тонизирует; обладает лифтинг-эффектом и подходит даже для возрастного макияжа. BB-крем содержит фактор SPF 30, что актуально и летом, и зимой.

Spa Bar

В преддверии весны салон красоты Spa Bar представил новые процедуры, разработанные совместно с брендом AVEDA. Среди них – экспресс-уход Pro-Фитобонд, направленный на восстановление и укрепление трех основных слоев волосяного стержня; Color-Фитобонд – процедура, способствующая сокращению ломкости волоса; Spa-Фитобонд – спа-процедура с добавлением ухода Pramasana за кожей головы.