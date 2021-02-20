Мнение: Миф о грабительской Москве, Фейсбук кошмарит Австралию и Познер о дискриминации России

20.02.2021, 20:16, Разное

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1. К вопросу о том, почему российская столица имеет столь крупный бюджет по сравнению с любым другим городом или субъектом РФ. Критики утверждают, что Москва коварно высасывает все финансовые соки из провинции, забирая себе налоги от компаний, которые работают в других регионах. Однако если начать разбираться, мы видим несколько иную картину:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/moskva-grabit-regiony-razbiraiu-populiarnyi-mif-602ae5f25e188e5c35fc7e48

…в последнее время очень часто в комментариях начали распространять старый, замшелый миф про то, что якобы ВСЕ налоги платятся там, где зарегистрирован головной офис компании. Таким образом, есть какой-нибудь «Норильский никель», его офис в Москве, а значит и все налоги от продажи нашего народного никеля платят в бюджет Москвы, а Норильчанам остаётся только вредные выбросы в атмосферу и тяжёлая работа за мизерную зарплату.

Ну с Норникелем вообще всё просто: головной офис ПАО «ГМК «Норильский никель» действительно находится в Москве по адресу 1-й Красногвардейский проезд, д. 15. Вот только сама компания зарегистрирована: Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка, а на налоговом учёте стоит в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №25 по Красноярскому краю.

Кстати, это далеко не единичный случай, например, «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Башнефть», «Алроса» и многие другие крупные компании, имея офисы в Москве, на налоговом учёте стоят в регионах.

Таким образом, нахождение офиса в Москве вовсе не означает, что и вся компания зарегистрирована в Москве.

Но я сейчас не про это, а про те ситуации, когда действительно компания, имеющая производства в регионах, сама регистрируется в Москве. Так вот, даже в этом случае налоги компания платит по месту нахождения своих производств, то есть по месту основной деятельности.

Не верите? Открываем налоговый кодекс, ст. 288, ч.2

«2 . Уплата авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих зачислению в доходную часть бюджетов субъектов Российской Федерации, производится налогоплательщиками – российскими организациями по месту нахождения организации, а также по месту нахождения каждого из её обособленных подразделений исходя из доли прибыли, приходящейся на эти обособленные подразделения, определяемой как средняя арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности работников (расходов на оплату труда) и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого обособленного подразделения соответственно.»

Таким образом, даже тогда, когда сама организация зарегистрирована в Москве, в любом случае её заводы – это обособленные подразделения, И налоги платятся пропорционально или количеству сотрудников, или пропорционально стоимости материальных активов (то есть оборудования, зданий).<…>

Я не знаю откуда взялся этот миф про выплату налогов по месту регистрации главного офиса. Я просмотрел налоговый кодекс вплоть до 2002 года, и статья 288 в нём была и её смысл не менялся. Правда, до 2002 года этой статьи вообще не было в НК, возможно именно вот с тех пор, получается ещё с 90-х, и тянется этот миф.

2. Несчастную Австралию, которая осмелилась огрызнуться в адрес Гугла, будут давить теперь всем кагалом. Цитирую письмо читателя:

Вдогонку к посту https://olegmakarenko.ru/2063902.html

В битву Австралии с Гуглом подключился Фейсбук. Сегодня опубликовал новые правила для австралийцев. Запреты задевают иногда и неавстралийцев типа меня — человека, который иногда хочет в Фейсбуке сделать перепост ссылки на австралийское СМИ. Теперь многое нельзя:

https://about.fb.com/news/2021/02/changes-to-sharing-and-viewing-news-on-facebook-in-australia/

Для австралийских издателей это означает:

— Им запрещено публиковать любой контент на страницах Facebook.

— Администраторы по-прежнему будут иметь доступ к другим функциям со своей страницы Facebook, включая аналитику страницы и Creator Studio.

— Мы продолжим предоставлять доступ ко всем другим стандартным сервисам Facebook, включая инструменты обработки данных и CrowdTangle.

Для международных издателей это означает:

— Они могут продолжать публиковать новостной контент на Facebook, но австралийская аудитория не может просматривать или публиковать ссылки и сообщения.

Для нашего австралийского сообщества это означает:

— Они не могут просматривать или публиковать австралийские или международные новости на Facebook или контент с австралийских и международных новостных страниц.

Для нашего международного сообщества это означает:

— Они не могут просматривать или публиковать австралийский новостной контент на Facebook или контент с австралийских новостных страниц.

3. Владимир Познер, известный своими свободолюбивыми взглядами и симпатиями к западным странам, озвучил довольно очевидную вещь – Россию на Западе системно дискриминируют на протяжение последних более чем 20 лет:

https://lenta.ru/news/2021/02/17/poznerrussia/

Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил о несправедливой дискриминации России со стороны Запада. Он высказал мнение в эфире НСН.

По словам ведущего, Запад не хочет иметь дел с Россией еще со времен 42-го президента США от Демократической партии Билла Клинтона.

«На мой взгляд, Россия подвергается несправедливой дискриминации со стороны Запада. Причем это происходит давно, со времен второго срока Билла Клинтона. В конечном итоге Россия реагирует таким образом, поскольку Запад явно дает ей понять, что не хочет иметь с ней дело. Поэтому если и будет опускаться [железный] занавес, то не со стороны России», — заявил Познер.