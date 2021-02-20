На Марсе могут возникать электрические разряды

20.02.2021, 20:11, Разное

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Учёные их Орегонского университета и Университета Нью-Джерси пришли к выводу, что на поверхности Марса могут возникать множественные электрические разряды в воздухе. Это связано с воздействием пыли и частыми бурями.

Все эксперименты, доказывающие наличие возможных молний и прочих электрических разрядов, всегда проводились в лабораториях без соблюдения максимально приближённых к реальности условий. Главной причиной были стенки испытательной камеры, в которую помещали пыль. Она могла свободно контактировать с поверхностью и из-за этого появлялись искры. В новом исследовании испытатели приняли во внимания этот важный фактор и обезопасили частицы от соприкосновения при помощи стеклянных трубок. В качестве основного материала использовался вулканический пепел. Он больше всех подходит как аналог марсианской пыли. Во всех тестах, проведённых в стенах лабораторий с новыми вводными, пыль, как и раньше, демонстрировала наэлектризованность и электрические разряды.

Авторы работы отметили, что искры крайне малы и заметить их очень сложно, если не использовать специальные приборы. Для понимания они посоветовали потереть надутый шарик о сухие волосы и поднести его к стеклу, чтобы получить разряды такой же мощности, какой обладают искры на Марсе. Несмотря на это, сам воздух на планете очень наэлектризован даже принимая во внимание практически полностью отсутствующую атмосферу. Именно поэтому учёные намерены пересмотреть будущие космические миссии, чтобы избежать поломок и внештатных ситуаций.

Источник: naked-science.ru