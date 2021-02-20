 

Ученые: Отвращение полезно для физического здоровья

20.02.2021, 20:10, Разное
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Учёные из Университета Вашингтона доказали, что чувство отвращения полезно для физического здоровья. Оно помогает предотвратить попадание вредных патогенов в организм и защищает человека от нездоровой пищи.
В тестировании принимали участие люди из трёх эквадорских общин. Всех попросили оценить уровень своего отвращения в ходе эксперимента, когда им демонстрировались прикосновения к трупам мёртвых животных, попадание в помёт или употребление в пищу определённых напитков. Одним из таких была забродившая кукуруза, которую предварительно жевал человек с гнилыми зубами и сплёвывал всё в ёмкость с водой, давая таким образом зерну забродить. По итогу оказалось, что чем выше уровень отвращения у человека к неприятным вещам, тем меньше в его организме воспалительных процессов и патологий.

Подобные научные заключения подтверждают слова биолога Чарльза Дарвина. Именно он первым выдвинул теорию, что чувство отвращения дано человеку для повышения безопасности. В частности, обезопасить его от употребления в пищу продуктов сомнительного происхождения или гниющих плодов.

Источник: www.medikforum.ru



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