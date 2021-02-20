 

Салон нового седана Kia K8 показали на первых фото

20.02.2021, 20:08, Новости дня
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В Сети опубликовали шпионские изображения нового спортивного седана Kia K8, который выступает преемником для устаревшей модели K7.

По предложенным кадрам можно увидеть, что в салоне применили виртуальную приборную панель, улучшенный экран мультимедийного комплекса, мульти-руль, видоизмененный рычаг переключении КПП. Что касается кузова новинки Kia K8, то седан отличается бамперами, решеткой радиатора, светодиодной оптики и стильными задними фонарями.

Пока производитель умалчивает технические опции, но есть предположения, что седан Kia K8 получит гибридную силовую установку на 300 л.с., которая состоит из 3,5-литрового бензинового двигателя и электрической установки. Официальный выход новинки Kia K8 ожидается уже к концу 2021 года.



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