В США на тесты вывели Hyperion XP-1

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20.02.2021, 20:08, Новости дня
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Фотошпионы зафиксировали новый экземпляр Hyperion XP-1, который проходит дорожные заезды на дорогах США.

В частности, разработчики предусмотрели достаточно космический стиль для новой модели, что и позволило с легкостью выделить транспортное средство на фоне остальных машин. Пока производитель умалчивает подробности о новинке, однако предполагается, что модель Hyperion XP-1 получит кузов из композитного материала, а также стеклянную крышу. По снимкам видно, что модель имеет увеличенные воздухозаборники.

Новый гиперкар Hyperion XP-1 способен разогнаться до 100 км в час всего за 2,2 секунды, тогда как предельную скорость ограничили на показателе 356 км в час. Дата официального выхода гиперкара Hyperion XP-1 пока остается неизвестной.



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