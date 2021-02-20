 

Рассекречены рендеры обновлённого внедорожника Nissan Patrol Nismo

20.02.2021, 20:08, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Пользователям стали доступны рендерные снимки обновленного внедорожника Nissan Patrol Nismo в спортивном исполнении.

Фотографии демонстрируют, что автомобиль получил увеличенные воздухозаборники, а также стильную решетку радиатора, которая существенно отличается от оригинального исполнения автомобиля. Вместе с тем рендеры показали, что внедорожник Nissan Patrol Nismo имеет улучшенные бамперы, новые пороги, а также задние фонари. Более агрессивный вид достигается 22-дюймовыми колесными дисками.

Однако предложенные изменения коснулись исключительно внешнего вида, тогда как технические характеристики остались прежними. Под капотом внедорожника установлен 5.6-литровый бензиновый мотор, который выдает 428 л.с. мощности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.08 / Шмыгаль заявил, что в бюджете Украины дыры нет

19.07 / Байден опережает Трампа на 15 пунктов – соцопрос

11.12 / Бывшему врио главы фискальной службы Украины объявили подозрение в превышении власти – ГБР

29.11 / В Индонезии началось извержение вулкана, над страной частично запретили полеты

16.11 / Ученые выявили способный подавлять коронавирус продукт

27.08 / В ЭИСИ обсудили конкурентоспособность новых политических партий России

11.08 / Кандидаты в президенты Белоруссии Дмитриев и Черечень обжалуют результаты выборов

24.08 / Кремль пообещал Австрии ответ на высылку российского дипломата

01.10 / Ереван отреагировал на заявление Путина, Трампа и Макрона по Карабаху

15.02 / Межпланетный зонд ОАЭ Al Amal передал первые снимки Марса на Землю

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска