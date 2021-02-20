Рассекречены рендеры обновлённого внедорожника Nissan Patrol Nismo

20.02.2021, 20:08, Новости дня

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Пользователям стали доступны рендерные снимки обновленного внедорожника Nissan Patrol Nismo в спортивном исполнении.

Фотографии демонстрируют, что автомобиль получил увеличенные воздухозаборники, а также стильную решетку радиатора, которая существенно отличается от оригинального исполнения автомобиля. Вместе с тем рендеры показали, что внедорожник Nissan Patrol Nismo имеет улучшенные бамперы, новые пороги, а также задние фонари. Более агрессивный вид достигается 22-дюймовыми колесными дисками.

Однако предложенные изменения коснулись исключительно внешнего вида, тогда как технические характеристики остались прежними. Под капотом внедорожника установлен 5.6-литровый бензиновый мотор, который выдает 428 л.с. мощности.