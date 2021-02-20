Мнение: Протесты против Пашиняна в Ереване. 20.02.2021

20.02.2021, 20:06, Разное

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В Ереване, несмотря на плохую погоду, оппозиция продолжает митинги с требованием отставки Пашиняна, который несмотря на все проделанное, не хочет так просто уходить.

Численность протестов на текущем этапе такова, что с одной стороны они действительно создают картинку массовой поддержки оппозиции, но с другой стороны, эта массовость недостаточна, что демонстрирует недоверие значительной части общества к оппозиции, чем собственно и пользуется сейчас Пашинян, играя по принципу "эти еще хуже чем я".

Трансляция из Еревана.

Трансляция из Еревана.

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