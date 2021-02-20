Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, вышла замуж
20.02.2021, 20:04,
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20 февраля глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк сообщил в Facebook, что заключил брак с фотографом Анастасией Зинченко, которая в феврале 2020 года отказалась возвращаться из китайского Уханя в Украину без своей собаки.
Соколюк выставил фотографии из загса и подписал их: “20.02.2021. Люблю”.
https://www.facebook.com/maxim.sokoliuk/posts/1836881753133821
Аналогичный пост в своем аккаунте в Facebook сегодня выставила Зинченко.
https://www.facebook.com/anastasia.zinchenko.79/posts/789736701899636
В феврале 2020 года Зинченко, находясь в Ухане, где произошла вспышка коронавируса, отказалась покидать страну без своей собаки, так как для его эвакуации понадобились специальные документы.
Вскоре ситуацию пообещал взять под контроль президент Украины Владимир Зеленский. О своем возвращении в Украину вместе с питомцем Зинченко сообщила 1 мая.
Осенью 2020 года Соколюк признался, что между ним и Зинченко завязались личные отношения, когда он помогал ей решить вопрос с эвакуацией животного в Украину.
Спустя год после событий в Ухане, 13 февраля 2021 года, Зинченко, находясь с Соколюком на отдыхе на Занзибаре (Танзания), сообщила, что не может покинуть страну, так как сломался рейсовый самолет.
Соколюк и Зинченко стали одними из 180 туристов, которые после окончания отпуска вынуждены были несколько дней ждать, пока перевозчик предоставит им другой самолет.
16 февраля Соколюк и Зинченко в числе остальных туристов вернулись в Украину.
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