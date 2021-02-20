 

В США поддержали санкции Украины против Медведчука и напомнили, что Вашингтон сделал это еще в 2014 году

20.02.2021, 20:04, Новости дня
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Соединенные Штаты поддерживают введение Украиной санкций против нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом посольство США в Украине заявило 20 февраля в Facebook. 

“Мы поддерживаем усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности путем введения санкций. С 2014 года Виктор Медведчук находится под санкциями США за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/usdos.ukraine/posts/10158770021026936

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 19 февраля решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Санкции вводятся на три года и касаются всего имущества, контролируемого Медведчуком, отметил секретарь СНБО.

Также Совет нацбезопасности поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод “Самара – Западное направление”. Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания “Прикарпатзахідтранс”. С Медведчуком ее связывали “Экономическая правда”, LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко. Сам политик связь с этой компанией отрицал.

В ОПЗЖ назвали ограничения “репрессиями и уничтожением украинской демократии”.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензии “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Кроме того, 29 января под санкции попали две авиакомпании, обслуживавшие самолеты, которыми, вероятно, пользовались Медведчук и Козак. Теперь самолеты не могут входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории страны и брать пассажиров.

США ввели санкции против ряда лиц, в том числе Медведчука, 17 марта 2014 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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