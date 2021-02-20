Мнение: Техас, Украина и русские в трусах, когда за окном минус 40!

20.02.2021, 19:56, Разное

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Я обожаю наших товарищей, так сказать, из аграрной сверхдержавы. Их так классно корежит – что прямо, простите, Евгений Ваганович – но ваше время ушло. Короче, сделал я просто пост о том, как замело нахрен Техас, пока особо смешные русские плачут, что в Томске троллейбус в 7-30 народом забит (сенсация, Путин довел "эту страну!") – как набежало моих любимых товарищей в шароварах. Полных, полных шароварах!

Причем, что характерно, казалось – молчи ты, за умного сойдешь! Прямо сейчас на Украине жопа, кончается уголь, стоят на ремонте блоки ТЭС и АЭС, опять подняли оплату за газ, причем нехило так, народ разбегается, друзья из Вашингтона подарили резиновые лодки (скоро будут презервативами откупаться) – реально, куда лезть, что оспаривать? Но, победители Майдана они клевые.

Мне тут анекдот подогнали. Меряются, значит, в баре пиписьками русский, француз, и, конечно, украинец. Русский говорит – 15 см. Француз говорит – 15см. Товарищ из Киева – а зато у Обамы 22 см!

Вот так и здесь. Все, нету больше ВЕЛИКОЙ АМЕРИКИ. Мы смотрели и охреневали, как у них затопило Новый Орлеан, где менты несколько недель ничего не контролировали, местное население отбивалось от мародеров самостоятельно! Представили такое в России?

Мы смотрели, как раз за разом горела Калифорния, богатая как 10 Украин, про которую товарищ Дудь снял кинцо (в смысле, про Калифорнию). Саша Бортич и Сема Слепаков при этом кричали, что горит Сибирь почти вся целиком до тла, а мы не понимали – а почему в США Илон Маск есть, а Бе-200 – нет?

Но вот это – это конец. Самый богатый полезными ископаемыми Штат Тексас который день сидит без энергии, а тем у кого есть приходят лютые счета. Второй по богатству после Калифорнии, кстати, все тот же Штат Тексас – не справился с тем, с чем каждый год у нас сталкивается только что не любой обычный город. Да, засыпало Крымский мост – будут вопить товарищи в шароварах – так его уже чистят! У нас людей спасают вертолетами, если надо – МЧС, армия, Путин полетит.

А в благословенных США – жопа и всем плевать. О чем так и написал мэр местного городка, я еще и такой сюжет сделаю.

И значете, что мне написал товарищ из страны самых больших трезубов? Да, да, в Техасе, говорит, порядок наведут, а в Кацапии – как была жопа, так и будет. А у Обамы 22 см, все ровно, стабильно.

К слову, ровно такая же истерика у либералов. Мне тут усирались доказывать, что в США ИНФРАСТРУКТУРА – хде, покажите пальцем? Что, власти не знали, что будет жопа? Что у них уже и синоптики работают, как носители демократии? В смысле, главное орать, что они ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ и природа сбежит, нахрен, испугавшись трансгендеров?

Неа, нет больше последней сверхдержавы. Осталось верхнее Мисисипи с ядерными ракетами. Потому что – там нет властей, как на Украине, на население положили болт, как на Украине, а с экрана смотрит… бл, теперь я знаю, как выглядит смерть, которая говорит "Америка, вернулась".

Короче, смотрите новый ролик, вот прямая ссылка, если что, подписывайтесь и в комментариях жду либералов, навальнят и щирых украинцев. Только предупреждаю – за маты, оскорбления и т.д. – могу забанить, потом не плачьте. Кстати, всех касается, условные свои тоже достали наличием отсутствия культуры. Я сам не святой, но нормы-то видеть надо.

Счастья вам.

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