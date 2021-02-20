 

В Москве откроются новые рынки с фермерской продукцией

20.02.2021, 19:48, Разное
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Павильон в Марьиной роще расположится на Октябрьской улице (владение 42). Он будет работать шесть дней в неделю кроме понедельника с 9 утра до 20 часов вечера. Местные жители смогут купить продукцию от фермеров из разных регионов.

Павильон расположится в отапливаемом и вентилируемом помещении. В случае необходимости строение можно легко разобрать и использовать площадку для других проектов.

Еще один круглогодичный рынок по программе комплексного благоустройства “Мой район” откроют в Вешняках по адресу Кетчерская, 4. Режим работы – тот же. Посетители смогут приобрести качественную продукцию от фермеров и небольших производителей.

Сейчас в Москве работают свыше 40 таких рынков. Некоторые торговые точки функционируют в составе фестивальных площадок с катками, роллердромами, точками общепита. В этом году в столице появятся еще около 20 таких рынков.

Также с апреля по декабрь жители Москвы могут посетить рынки выходного дня. Они работают в пятницу, субботу и воскресенье. Доступен богатый ассортимент продукции: от мяса и рыбы до хлеба, ягод и овощей.

Торгуют на рынках выходного дня фермеры или небольшие предприятия. Вся продукция производится в России и странах Евразийского экономического союза – Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии.

Ежегодно с апреля по декабрь в Москве работают региональные рынки, а межрегиональные действуют круглогодично. На них также продается продукция российских производителей или стран ЕврАзЭС.

Один из межрегиональных рынков появится на дублере Липецкой улицы в районе Бирюлево Восточное. Он будет работать с 9 утра до 20 часов вечера. Понедельник – санитарный день.

“Мой район” – программа комплексного развития жилых районов столицы. Она появилась в 2018 году. Инициаторами стали сами москвичи, которые направляли мэру Сергею Собянину предложения по благоустройству. Просьбы жителей были самые разные: от ремонта качелей на детской площадки до строительства новых социальных объектов.

Каждый москвич по-прежнему может предложить свои идеи по благоустройству. Благодаря программе в разных районах столицы появились новые пространства для отдыха, спорта и культурного досуга. Главная цель программы – создать одинаково комфортные условия для жизни во всех городских локациях.



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