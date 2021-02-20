 

В Подмосковье задержали членов орудовавшей 16 лет банды

20.02.2021, 19:38, Новости дня
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В Московской области арестованы семь членов банды, совершавшей нападения и убийства в период с 2000 по 2016 годы, сообщил Следственный комитет России.

«В ходе проведения следственных и иных процессуальных действий установлено, что в период с 2000 по 2016 годы житель Московской области 1970 года рождения создал устойчивую вооруженную группу, в которую в дальнейшем вовлек еще шестерых человек. Члены банды совершали преступления на территории Московской, Костромской и Ярославской областей – нападения на граждан и организации, а также другие преступления, в том числе убийства, при этом использовали в своих целях огнестрельное оружие», – говорится на сайте ведомства.

В зависимости от роли каждого из участников банды им предъявлено обвинения в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, ч. 2 ст. 209 УК РФ, пп. «а», «ж» ч.2 ст.105 УК РФ, ч. 3 ст. 222 УК РФ, ч.3 ст. 223 УК РФ («Создание, руководство и участие в банде,  убийство, незаконный оборот и изготовление  оружия»). У злоумышленников были изъяты денежные средства, огнестрельное оружие и другие предметы, интересующие следствие, отмечается в сообщении.

В декабре прошлого года в Ростовской области раскрыли уголовное дело в отношении двух членов банды Сергея Хохлачева, орудовавшей на территории региона два года. По версии следствия обвиняемые Арсен Казиев и Алексей Садохин в 2015 году проникли в домовладение, хозяин которого был знакомым Хохлачева. У нападавших при себе были обрез винтовки Мосина, пистолет «Гранд Пауэр Т12», а также холодное оружие. Дождавшись приезда хозяев, бандиты связали их и потребовали деньги и ценности. Убив главу семейства, преступники унесли с собой имущество на общую сумму более 4,6 млн рублей.



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