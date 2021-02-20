Прилепин объяснил поддержку возвращения памятника Дзержинскому на Лубянку

20.02.2021, 19:38, Новости дня

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Лидер партии «За правду», писатель Захар Прилепин объяснил поддержку идеи о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве, отметив, что общество имеет право на реализацию своих представлений о необходимых ему памятниках, «о достойном и чуждом в национальной истории».

Прилепин отметил, что не высказывался против возведения памятника бывшему Верховному правителю РФ Александру Колчаку. «В РФ снят и с помпой прошел панегирический (и не вполне историчный) фильм о Колчаке; равно как ряд фильмов и сериалов о других деятелях Белого движения. Одновременно в РФ сняли примерно тонну фильмов и сериалов про садистов и маниаков из ЧК-ГПУ-НКВД-Красной армии; а так же о работе [бывшего премьера Советского Союза Владимира] Ленина на немецкую разведку, которые шли в прайм-тайм на центральных каналах. И это также не считается элементом Гражданской войны, хотя вызывает безусловное раздражение серьезной части нашего общества», – написал он на своей странице в Facebook.

Писатель также напомнил, что в РФ есть памятники Петру Великому и Степану Разину. «Есть памятники [объединителю горцев Дагестана и Чечни Имаму] Шамилю и [военачальнику Алексею] Ермолову. Есть памятники [полководцу] Александру Суворову и [башкирскому национальному герою] Салавату Юлаеву. Они не вызывают у большинства населения РФ никаких вопросов. Это признак – гражданского общества, веротерпимости, мужества и равновесия общества», – сказал он. При этом Прилепин отметил, что спокойно видит «в этом ряду – Дзержинского, – равно как и Колчака». «Равно как и находящийся в непосредственной близости от возможного памятника Дзержинскому Соловецкий камень», – продолжил он.

По его словам, фигура Дзержинского, пожалуй, даже более значима для жителей России, «чем фигуры Ельцина или того же Колчака». «И точно не уступает в известности другому видному и важному деятелю – Петру Столыпину, которому также имеется памятник в Москве», – добавил Прилепин.

«И если мы это знаем – к чему закрывать на это глаза? Мы дали людям демократические институты, заплатив за их существование, на мой вкус, аномальную цену. Но это просто издевательство какое-то – разрушить во имя демократии колоссальную страну – а демократическими институтами не пользоваться. Больше демократии, друзья мои. Больше доверия русским людям. Они справятся со своей, с нашей историей», – заключил писатель.

Ранее группа российских деятелей культуры и журналистов призвала вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве. Обращение с просьбой рассмотреть возможность возвращения памятника адресовано правительству и мэрии Москвы. Среди подписавших – Захар Прилепин, Дмитрий Пучков, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Лекух, Владимир Селиванов, Леся Рябцева и другие.

Возможность возвращения на Лубянскую площадь памятника Дзержинскому либо размещения там другого монумента обсуждается давно.

Еще в феврале 2014 года комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме выступила против установки памятника Дзержинскому на Лубянской площади в центре столицы.

Перед этим РПЦ выступила против реставрации памятника Дзержинскому, поскольку, по мнению церкви, подобные действия оскорбляют память всех, кто невинно пострадал в СССР. При этом речь шла только о реставрации, а не о возвращении памятника на то место, где он стоял до начала 1990-х.

Летом 2015 года Лубянская площадь вновь стала предметом активного обсуждения москвичей после предложения КПРФ вернуть на нее памятник Дзержинскому. Соответствующее предложение поддержала Мосгордума. Однако, как отмечала газета ВЗГЛЯД, уже появились опасения, что восстановление монумента спровоцирует раскол в обществе.

В то же время начали поступать предложения восстановить на Лубянской площади фонтан или организовать пешеходную зону.

По данным социологического опроса ВЦИОМ, за восстановление памятника Дзержинскому на Лубянской площади высказалось 37% москвичей, в то время как предложенный «Единой Россией» проект пешеходной зоны с фонтаном поддержало 56%.

Памятник основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии был поставлен в 1958 году на бывшей и будущей Лубянской площади, с 1926 по 1991 год носившей имя Дзержинского.

Железного Феликса изваял выдающийся советский скульптор Евгений Вучетич, и воздвигли его под окнами здания бывшего страхового общества «Россия», в котором с 1918-го размещалась штаб-квартира ВЧК (позднее – ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ). Несмотря на несомненную художественную ценность, памятник был низвергнут с пьедестала 22 августа 1991 года как один из главных символов рухнувшего коммунистического режима.