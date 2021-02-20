«Роскосмос» разместил вакансию мемолога

20.02.2021, 19:31, Разное

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На сервисе HeadHunter появилось объявление о вакансии в пресс-службу «Роскосмос» профессионального мемолога. Работнику предстоит создавать смешные картинки для публикации в официальных соцсетях корпорации.

В задачи специалиста входят просмотр новостей о SpaceX и NASA и подготовка мемов с дискредитацией их деятельности. Также он должен сочинять анекдоты и восхвалять российские космические наработки в ироничном сравнении с американскими конкурентами.

В требованиях для кандидатов указали наличие высшего образования по направлению «мемология», стаж работы по профессии от 10 лет и наличие портфолио. Дополнительно необходимо уметь пользоваться графическими редакторами. Будет плюсом опыт участия в КВН или других юмористических проектах.

В качестве тестового задания работодатель предлагает соискателю сделать пять мемов на тему «американцы на Марсе».

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