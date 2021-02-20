Новое заявление адвоката отца Бритни Спирс: “Его любовь к дочери очевидна”

20.02.2021, 19:26, Разное

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Судебный процесс над 68-летним отцом Бритни Спирс, по итогу которого решится вопрос, может ли он продолжать исполнять роль ее опекуна, продолжается. 11 февраля в Лос-Анджелесе прошло очередное заседание по делу, и в результате публичного слушания судья Бренди Пенни отказал отцу певицы, Джейми Спирсу, в единоличном контроле над ее финансами. Было установлено, что Спирс-старший и трастовый фонд Bessemer Trust Co. будут в равной степени отвечать за состояние певицы, которое составляет 60 миллионов долларов.

Команда юристов Джейми Спирса выступила с заявлением, что их клиент желает своей дочери только самого лучшего. По словам его адвоката Вивиан Ли Торин, он не намерен причинить ей вред:

Мой клиент Джейми Спирс старательно и профессионально выполнял свои обязанности одного из опекунов Бритни. Его любовь к дочери и преданность ее защите очевидны для суда. Мой клиент надеется на сотрудничество с фондом, чтобы продолжить инвестиционную стратегию в интересах своей дочери.Однако опекунство означает не просто заботу над дочерью, а еще и контроль над ее финансами и документами. При таком раскладе Бритни признается недееспособной и не способна самостоятельно принимать решения. К тому же Бритни еще и практически потеряла права опеки над сыновьями – Шоном и Джейденом. Их отец Кевин Федерлайн отсудил у Бритни долю прав на них и сейчас она увеличилась до 90 процентов. Видеться со своими детьми Бритни может только в присутствии третьего лица, кандидатуру которого должен одобрить Кевин.

Пока что опекунские полномочия отца Бритни Спирс действуют до сентября 2021 года.

Бритни с сыновьями

Напомним, Бритни Спирс тщетно пытается избавиться от влияния отца, который с 2008 года является ее официальным опекуном и контролирует ее жизнь и финансы.Не так давно на экраны вышел документальный фильм о жизни и карьерном пути певицы Framing Britney Spears, в котором большое внимание уделено вопросу ее опекунства в том числе. Ближайшие слушания по делу о том, кто имеет право распоряжаться внушительным состоянием звезды нулевых, назначены на 17 марта и 27 апреля.

Бойфренд Бритни, Сэм Асгари, тоже не в восторге от уровня влияния отца на жизнь Бритни. Не так давно он публично осудил Джейми, опубликовав в Instagram пост, в котором сообщил, что считает Спирса “придурком” и “не уважает того, кто пытается контролировать их отношения”. К тому же полгода назад беспокойство чрезмерным влиянием отца на жизнь Бритни высказала ее сестра, Линн Спирс, и начала процедуру по защите траста певицы. Она намерена заблокировать их без права доступа третьим лицам.