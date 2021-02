Воскресный выпуск (без политики)

20.02.2021, 19:24, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Великобритания

BITCOINSKI Russia could become first country to make entire currency DIGITAL as cryptocurrency booms

BITCOINSKI На фоне бума криптовалюты РФ может стать первой страной, которая сделает свою валюту ЦИФРОВОЙ

Alice Peacock 18 Feb 2021,

РОССИЯ может стать первой страной, которая полностью переведет свою валюту в цифровую форму в условиях бума криптовалюты.

В настоящее время ведутся дискуссии о запуске цифрового рубля с местными банками, и, как сообщается, финансовый орган страны заявил, что представит более подробную концепцию к лету.

Сейчас обсуждают запуск цифрового рубля Credit: Getty Images – Getty

РФ может стать первой страной, которая переведет всю свою валюту в цифровую форму

Еще в октябре Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила в своем отчете, что регулятор получил подробный отзыв от банковского сообщества о перспективах цифровой валюты .

Согласно сообщению RT, большинство кредиторов выразили поддержку двухуровневой модели цифрового рубля.

Модель позволит банкам открывать кошельки для своих клиентов на платформе центрального банка и проводить операции с валютой.

Набиуллина сообщила: «В начале лета мы разработаем более подробную концепцию и начнем ее обсуждение с общественностью, участниками рынка и банками».

Следующим шагом будет запуск и тестирование специальной платформы.

Принятие новой формы валюты также потребует внесения поправок в законодательство.

Центральный банк РФ раскрыл свой план по оценке возможности создания цифровой формы национальной валюты страны в своем отчете, опубликованном в октябре прошлого года.

Цифровой рубль будет существовать вместе с наличными и безналичными рублями и позволит частным и корпоративным пользователям свободно переводить цифровые рубли на свои электронные кошельки.

Эти сообщения пришли на фоне бума цены на криптовалюту биткойн, которая на прошлой неделе достигла рекордных максимумов.

После объявления цена одного биткойна достигла почти 48000 долларов (34400 фунтов стерлингов), что, по мнению инвесторов, свидетельствует о том, что рынки криптовалюты начинают включаться в мир традиционных финансов.

И Mastercard, и BNY Mellon, старейший банк Америки, объявили о своих планах включить Биткойн в свой многомиллиардный бизнес.

Теперь наблюдатели за криптовалютным рынком полагают, что многомиллиардная волна инвестиций Кремниевой долины может вызвать новый всплеск, поскольку Twitter среди нескольких компаний, по слухам, которые планируют покупку акций в стиле Tesla.

Между тем, согласно сообщению Financial Times, российский депутат Анатолий Аксаков, член Национального банковского совета Центрального банка, зашел так далеко, что заявил о скором появлении цифрового рубля.

Выступая в среду на конференции Blockchain Life в Москве, Аксаков сказал, что «всегда считал» цифровой рубль будущим денежного обращения.

«Мы уже начали консультации (по цифровому рублю), и я думаю, что цифровой рубль начнут тестировать, возможно, даже в следующем году».

Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка России, заявила, что более подробная концепция будет готова к лету Credit: Reuters

Китай

Russia opting for moon base cooperation with China over US ‘not surprising’

Выбор Россией Китая, а не США для сотрудничества по лунным базам “не удивителен”

By Deng Xiaoci Published: Feb 18,

Делегаты получают награду на мероприятии в ознаменование международного партнерства по программе исследования Луны Чанъэ-5 в январе. Фото: CNSA

Россия, решившая не присоединяться к восьми другим странам, включая США подписавшим в октябре 2020 года Соглашение Артемиды (свод принципов и норм для тех, кто хочет участвовать в программе исследования Луны “Артемида” под руководством НАСА), по сообщениям ведет переговоры с Китаем, чтобы проработать детали для определения научных задач для лунной базы и обсудить технические аспекты реализации проекта, что рассматривается китайскими наблюдателями как заметный уклон в сторону Китая, что неудивительно.

Китайские космические аналитики считают, что это развитие соответствует более широкой тенденции, когда как Россия, так и Китай, по разным причинам, сталкиваются с рядом трудностей в работе с США и становятся все более обеспокоенными тем, как США агрессивно и с устаревшим менталитетом времен холодной войны, продвигают свою космическую повестку дня, такую ​​как Соглашение Артемиды.

Американский веб-сайт spacenews.com сообщил в среду со ссылкой на заявление Государственного космического агентства России: «Роскосмос завершил внутренние процедуры по согласованию Меморандума о взаимопонимании между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в создании Международной станции ​​лунных исследований “.

«Дата подписания вышеупомянутого меморандума еще не определена и в настоящее время обсуждается с китайскими партнерами», – сказал Роскосмос. Распоряжение правительства Российской Федерации, связанное с этим документом, было опубликовано в Интернете 11 февраля.

В то время как возглавляемые США лунные программы Artemis пострадают от потери российского космического опыта, Китай, страна, добившаяся выдающихся успехов в изучении Луны и окололунного пространства (первая управляемая посадка на темной стороне Луны зондом Чанъэ-4 и, совсем недавно, успешная миссия по возвращению лунных образцов зондом Чанъэ-5), получит шанс поучиться у лучших в этой сфере, отмечают наблюдатели.

«Советский Союз запустил 24 лунных исследовательских миссии, которые собрали значительный объем ценных данных и, эти данные, несомненно, внесут большой вклад в выбор места для обитаемой лунной базы», – сказал Пан Чжихао, бывший исследователь Китайской академии космических технологий. и автор трудов по исследованию космоса, сообщил Global Times в четверг.

Панг добавил, что «российский опыт, включая технологию двигателей на жидком кислороде и керосине, а также совершенную, лучшую в мире систему подготовки космонавтов, несомненно, ускорит продвижение программы».

После того, как в декабре 2020 года космический корабль Chang’e-5 с образцами вернулся на Землю, заместитель главы Китайского национального космического управления (CNSA) Ву Яньхуа объявил на пресс-конференции в Пекине о новых трех космических аппаратах. – пошаговый план будущей миссии страны на Луну и более глубокие миссии по исследованию космоса, которые Ву назвал «разведкой, строительством и эксплуатацией», в отличие от уже достигнутых целей «орбитальный полет, приземление и возвращение».

В ходе мероприятия также было упомянуто сотрудничество с Россией в области исследования Луны. Сюй Хунлян, представитель CNSA, сообщил, что Chang’e-7, вероятно, будет исследовать южный полюс Луны, что аналогично российской миссии LUNA-26. «В рамках механизма сотрудничества двух правительств Китай и РФ готовятся продвигать соответствующее сотрудничество».

«Мы также призываем присоединиться к нам другие страны по всему миру, которые реализуют международные программы строительства лунных баз, и внести свой вклад в дело повышения благосостояния людей с помощью космических решений», – отметил Сюй.

Турция

43 more Turkish engineers complete Russian nuclear training

Еще 43 турецких инженера прошли в РФ подготовку для работы на АЭС

ISTANBUL FEB 16, 2021

Строитель работает на площадке АЭС Аккую, Мерсин, юг Турции, 9 февраля 2021 г. (Фото IHA)

Готовясь к вводу в эксплуатацию первого реактора атомной электростанции (АЭС) Аккую в южной провинции Мерсин в 2023 году, Турция также уделяет особое внимание повышению квалификации персонала, который будет работать на станции.

С этой целью еще 43 турецких инженера-ядерщика закончили во вторник обучение в российском университете, куда их направили для продолжения образования, поскольку страна строит АЭС в сотрудничестве с российскими партнерами.

Ускоряя работы на АЭС Аккую, Анкара надеется создать больше местных и возобновляемых источников энергии в рамках своей национальной политики в области энергетики и горнодобывающей промышленности.

Выпускники получили свои дипломы в рамках учебной программы министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Дёнмеза, направленной на создание квалифицированной рабочей силы для использования в области ядерной энергетики. Студенты программы прошли курс ( 6 с половиной лет) обучения в кампусах Московского института ядерной физики и инженерии (МИФИ), известного как центр ядерной энергетики, в Москве и Обнинске, городе, где расположена первая в мире атомная электростанция.

В 2010 году между Россией и Турцией было подписано межправительственное соглашение о строительстве АЭС «Аккую». Согласно соглашению, турецкие студенты были отобраны на основе результатов экзаменов и собеседований из различных турецких университетов, включая Ближневосточный технический университет (METU), Университет Богазичи, Стамбульский технический университет (ITU) и Технический университет Карадениз (KTU).

Турецкие студенты, совместно с другими студентами из разных стран в рамках аналогичных инициатив, перед тем, как начать 5,5-летнюю специализированную подготовку, в течение одного года изучали русский язык.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) также был включен в программу в 2015 году.

Около 35 студентов, присланных из Турции, окончили МИФИ в 2018 году, 53 – в 2019 году и 55 – в 2020 году. Общее количество выпускников достигло 186, из них 58 студентов должны завершить обучение в 2022 году.

В период с 2019 по 2020 год в СПбПУ было отправлено 47 студентов для получения степени магистра. Двадцать два должны закончить обучение в этом году, а остальные закончат обучение в следующем. Еще 25 студентов будут отправлены на ту же программу позже в этом году.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин председательствовали на церемонии закладки фундамента АЭС, состоявшейся 3 апреля 2018 года, в режиме видеоконференции.

Бетонные работы на фундаменте реакторного и турбинного корпусов второго энергоблока станции были завершены в сентябре, а в ноябре получена лицензия на строительство третьего блока . На станции будет четыре энергетических реактора ВВЭР-1200 общей установленной мощностью 4800 мегаватт (МВт).

Глобальная сеть

The Graphic Truth: Russia’s bid to vaccinate the world

Наглядная правда: РФ пытается вакцинировать мир



February 17, 2021Carlos Santamaria and Paige Fusco

Вверху: страны где российская вакцина против Ковида была одобрена для применения/местного производства с указанием количества заказанных доз/согласованного количества производства доз (млн доз)

В то время как несколько западных стран наращивают вакцинацию от коронавируса с помощью вакцин Pfizer и Moderna, авантюра Владимира Путина – Sputnik V теперь окупается, поскольку развивающиеся страны все чаще обращаются к российской более дешевой, но не менее эффективной вакцине для прививки своего населения. Sputnik V – одна из трех вакцин, которая более чем на 90 процентов эффективна против тяжелых случаев COVID – уже одобрена для использования в почти 30 странах, большинство из которых являются давними союзниками России, но также и множеством других стран, таких как, например, Венгрия или Мексика – которые стремятся подстраховаться, если запасы других вакцин иссякнут. Если тенденция сохранится, сможет ли РФ выиграть глобальную гонку вакцин против Запада и Китая?? Посмотрите, где «Спутник V» был одобрен для использования или местного производства, и сколько доз будет распространяться и производиться в каждой стране.