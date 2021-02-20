Конфуз с уборщицей на украинском канале раскрыл непрофессионализм его ведущих

20.02.2021, 19:16, Разное

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Эфир новостей одного из украинских телеканалов закончился конфузом, показавшим непрофессионализм его ведущих. Так, прямо во время прямого эфира в студию пришла уборщица со шваброй.

Новостная передача «Утро» в эфире украинского телевизионного канала «Суспильнэ» закончился настоящим конфузом. Во время трансляции, когда ведущие рассказывали зрителям о последующих новостях, в студию пришла уборщица. Как ни в чем ни бывало, она принялась драить шваброй пол. На комментарии ведущих жительница в маске не реагировала, однако позже ее все же удалось уговорить уйти из кадра.

Но и на этом необычный эфир не закончился, дикторы Виктор Дяченко и Ольга Топольницкая после анонса новостей следующего выпуска решили позвать уборщицу снова. Телезрителям ее отрекомендовали как Анну Григорьевну. Женщину назвали «хозяйкой студии», поскольку именно она трудится над созданием комфортных условий для всей телекоманды. Как оказалось, сегодня отмечается всемирный День спонтанного проявления доброты. Именно этой датой ведущие аргументировали повторное появление технички в эфире.

Стоит отметить, что после съемок Дяченко пояснил о происшествии в соцсети Facebook. Судя из комментариев фолловеров диктора, они остались под впечатлением от невозмутимости уборщицы. Она ни на минуту не смущаясь протирала полы, а также стол, тогда как все внимание и ведущих и телезрителей было направлено именно на нее. Впрочем, не всех умилило как появление Анны Григорьевны, так и ее представление публике. Ряд комментаторов отметили низкий уровень профессионализма создателей новостей на данном канале. Не исключают они и постановочность сюжета для поднятия рейтинга.

Источник: ukraina.ru