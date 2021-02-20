 

Убившая неандертальцев геомагнитная катастрофа может повториться

20.02.2021, 19:16, Разное
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Учёные сообщили, что на Земле может повториться геомагнитная катастрофа, убившая неандертальцев. Воздействие Солнца убило не только древних жителей планеты, но и уничтожило большую часть фауны в Австралии.
Около 42 тыс. лет назад на Земле произошло снижение мощности магнитного поля планеты, что привело к катастрофическим последствиям. По подсчётам учёных, оно ослабло всего на 6% и в результате магнитные поля практически поменялись местами, а на поверхности начались сильнейшие бури и ураганы. Воздействие солнечной энергии тоже увеличилось в разы, а это привело к гибели крупных сумчатых, которые были распространены на территории современной Австралии. Исследователи обеспокоены данными о магнитных полюсах Земли, ведь катастрофа прошлого может повториться. Несмотря на это, точно неизвестно когда именно это произойдёт и сколько времени продлится столь масштабные изменения.

В прошлый раз это заняло не одну сотню лет. Изначально магнитное поле постепенно ослабевало, а после полюса сместились. В это время многие неандертальцы погибли, а выжившие были вынуждены уйти на длительное проживание в пещеры. Только благодаря укрытиям им удалось выжить, уверены историки.

Источник: www.rosbalt.ru



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