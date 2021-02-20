Универсал Porsche Taycan Cross Turismo покажут в марте

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20.02.2021, 19:14, Новости дня
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Сегодня стало известно, что новый электрический универсал получит внедорожный «характер».

Предшествующее поколение седана хоть и демонстрировало высокую проходимость, однако будущая новинка окажется еще более привлекательной в этой части. По внешнему виду универсал Porsche Taycan Cross Turismo отличается видоизмененной линией крыши, багажником, задними фонарями, а также установленными рейлингами. Разработчики также применили в автомобиле увеличенный клиренс для максимальной проходимости.

Новая модель Porsche Taycan Cross Turismo впервые была продемонстрирована публике весной 2018 года, однако теперь автомобиль претерпел серьезные изменения, которые могут отразиться на увеличенном спросе на электрокар.



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