Chery представит в РФ новый кроссовер Tiggo 8 Pro в марте 2021 года

20.02.2021, 19:14, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Представители компании Chery рассекретили некоторые особенности нового паркетника Tiggo 8 Pro.

Данный автомобиль поступит на российский рынок уже весной текущего года параллельно с обычной модификацией кроссовера. Вместе с тем модель отличается более привлекательной решеткой радиатора, светодиодной оптикой, улучшенными ходовыми огнями, противотуманками.

На данный момент разработчики не раскрывают всех преимуществ нового кроссовера, однако есть предположения, что данная модель сможет оказаться более востребованной, чем базовая комплектация кроссовера. Новый Tiggo 8 Pro пока остается неизвестным и по своей цене, которую озвучат несколько позже.