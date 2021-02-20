Украина получит 500 тыс. доз индийской вакцины от COVID-19 – посольство Индии

20.02.2021, 19:10, Новости дня

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Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а также усилия министерств здравоохранения и иностранных дел двух стран позволят Украине стать одним из первых государств, получивших вакцину от коронавируса из Индии. Об этом 20 февраля сообщило посольство Индии в Украине.

Ожидается, что в феврале из Индии в Украину будет доставлен первый транш в размере 500 тыс. доз вакцины Covishield производства компании Serum Institute India.

“В будущем ожидается поставка большего количества вакцин по мере наращивания производства в Индии. Это поможет не только обеспечить благополучие, но и восстановить многие секторы экономики, которые сильно пострадали из-за COVID-19, и вернуть средства к существованию тысячам людей”, – отметили в сообщении.

https://www.facebook.com/IndiaInUkraine/posts/1853554184797815

18 февраля министр здравоохранения Украины Максим Степанов вылетел в Индию, чтобы проконтролировать отправку первой партии вакцины в Украину и договориться о поставке новых.

“Готовимся к переговорам с крупнейшим производителем вакцин в мире – Serum Institute of India”, – написал он.

19 февраля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорил, что вакцина от коронавируса прибудет в Украину в ближайшее время, однако конкретной даты не назвал.

Ожидалось, что вакцинация от коронавируса в Украине стартует 15 февраля, когда поступят первые партии вакцины от AstraZeneca. 14 февраля Степанов сообщил, что поставки задерживаются, препарат ожидают в стране 16–17 февраля. Он сказал, что процесс отгрузки уже идет, об этом же министр говорил 12 февраля.

17 февраля он заявил, что бесплатные 117 тыс. доз вакцины от Pfizer поступят в Украину к концу февраля, а первые 500 тыс. доз от AstraZeneca (закупленные правительством) – до 21 февраля, также министр выразил уверенность, что вакцинация начнется в этом месяце. Точную дату поставок в Минздраве назвать не могут.

В ЮНИСЕФ 18 февраля заявили, что вакцину от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech поставят в Украину в конце февраля – начале марта.

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией. Предварительный опрос показал, что вакцинироваться от коронавируса готовы 52% украинцев.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины от Pfizer и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины от AstraZeneca. Отдельно власти закупят еще 12 млн доз вакцины от AstraZeneca и Novavax (США). Кроме этого, ожидается, что в Украину до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз вакцины.

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