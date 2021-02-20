Суд в Киеве арестовал водителя, после ударов которого скончался пешеход

20.02.2021, 19:10, Новости дня

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20 февраля Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде ареста для водителя, действия которого стали причиной смерти пешехода. Об этом проинформировала в Facebook Киевская городская прокуратура.

“Водителю автомобиля Hyundai, который подозревается в нанесении смертельного удара пешеходу, избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей. Указанное решение принял Печерский районный суд города Киева”, – говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что гражданин Азербайджана 1992 года рождения является подозреваемым по ч. 2 ст. 121 (приведшее к смерти умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В ведомстве подчеркнули, что “спонтанный конфликт” между двумя мужчинами возник, когда пешеход “переходил проезжую часть в разрешенном месте”.

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/4237722142905782

Инцидент произошел днем 19 февраля на улице Архитектора Городецкого в Киеве. В ходе конфликта водитель автомобиля дважды ударил пешехода по голове, после чего тот упал. Пострадавший скончался на проезжей части. Водитель уехал с места конфликта.

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