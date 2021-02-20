Мнение: О родной теперь русскому человеку Техасщине

20.02.2021, 19:06, Разное

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Техас! Как много в этом звуке…

М-да. Не передать того удовольствия, с которой изрядная часть русскоязычной блогосферы, преимущественно российской, повторяет сейчас на все лады «Хьюстон, у нас проблемы!». С неизменным подтекстом – вы что, хотите, как в Техасе?

В общем, как обычно, ничего нового. Простому русскому человеку всегда мало того, что своя свинья опоросилась, надо, чтобы ещё и у соседа корова сдохла.

А меж тем Техас…

…действительно столкнулся с погодной аномалией, которая случается раз в 100 лет. Мало того, что похолодание рекордное, так ещё и ледяной дождь шёл несколько дней. И к такому точно никто не был готов.

Кстати, чисто для справки. В России, которая вроде бы привычна и к холодам, и к «ледяным дождям», тоже не всё гладко. В 2010 году, когда из-за большой разницы температур воздуха на высоте и у поверхности Земли, на деревьях, проводах, дорогах и проч. образовался слой льда до 2 см толщиной, в Подмосковье прошли аварийные каскадные отключения электроэнергии. Без электричества осталось более 100 тысяч человек. Многим из них и Новый год пришлось встречать в темноте – восстановительные работы шли больше недели. А ведь это – всего несколько часов ледяного дождя в регионе, инфраструктура которого рассчитана и на 40-градусные морозы.

Да, конечно, в Техасе проблема куда круче. Из-за переинвестирования в «зелёную» энергетику нефтегазовая отрасль перешла на финансирование по остаточному принципу. Из-за чего именно она, а вовсе не ветряки и солнечные панели, стала причиной энергетического коллапса. Отказали АЭС и ТЭС, и на этом фоне было уже не важно, что упала выработка на ветрогенераторах, а солнечные батареи завалило снегом.

Усугубило проблему ещё и то, что энергосистема Техаса отличается изолированностью и крайне высоким абсолютным значением потребления электроэнергии. Около 60% домохозяйств отапливаются электричеством, а стандарты при строительстве в принципе не предполагают экстремально низких температур на продолжительный период. Всё это привело к непредвиденному скачку пикового спроса.

Возможно, всё как-то бы обошлось, но не справилась нефтегазовая инфраструктура. Которая тоже не рассчитана на такие температуры. Газовые скважины и околопромысловая инфраструктура при такой погоде могут обводняться, а так как всё остальное питается от той же газовой генерации, то и приходится останавливать связанные процессы. Доходило до смешного, когда из ПХГ не могли поднять газ, так как не было электроэнергии, а её не было потому что закончился газ.

Иными словами, текущий коллапс это хороший пример каскада проблем. По типу того, что на севере Мексике люди тоже остались без света, хотя снег там не шёл: просто больше половины газа импортируется из пострадавших штатов северного соседа.

Другой вопрос, что с этим делать дальше. Закладываться на событие, которое бывает раз в 100 лет? А кто хочет оплачивать повышенные издержки на содержание избыточной инфраструктуры в течение столетия?

Да что Техас! Пожары в России случаются каждый год, и десятки населённых пунктов или дачных посёлков сгорают дотла в самых сильных. Но… Как вы думаете, какой процент сгоревшего имущества был застрахован от пожара? Про весенние паводки, кстати, можно сказать то же самое. И опять – людская беспечность побуждает привычно искать помощи у государства.

Так может, хватит на соседа пенять, когда у самого рожа крива?

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