Сложная судьба культового истерна “Белое солнце пустыни”

20.02.2021, 18:54, Разное

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Во второй половине 60-х на волне популярности приключенческого фильма “Неуловимые мстители” советское киноруководство серьезно задалось вопросом о съемках подобного кино. В 1967 году для работы над сценарием нового фильма пригласили Андрея Михалкова-Кончаловского и Фридриха Горенштейна. Однако первоначальный вариант мало кого устроил, и сюжет меняли несколько раз.

В итоге сценарий картины под новым рабочим названием “Пустыня” предложили включить в тематический план Комитета по кинематографии СССР. Картину планировалось готовить совместными усилиями с киностудией одной из республик Средней Азии. В итоге окончательный текст приняли в работу в 1968 году, а название ленты – “Белое солнце пустыни” – предложил первый заместитель председателя Госкино Владимир Баскаков.

Режиссером картины хотели быть Андрей Кончаловский, Юрий Чулюкин и даже Андрей Тарковский. Однако теперь мы можем только представлять, какой бы стала лента, возьмись за нее кто-то из вышеперечисленных, так как все они по разным причинам отказались от работы. В итоге постановкой занялся Владимир Мотыль.

Изначально на роль Федора Сухова претендовал Георгий Юматов. Для актера, прославившегося в 50-е и уже слегка подзабытого к концу 60-х, это могло стать триумфальным возвращением. Артиста уже утвердили на роль, однако в ночь перед съемками случилось то, что поставило крест на его участии.

По словам Владимира Мотыля, за день до начала работы Георгий Юматов был на похоронах знакомого. В итоге на поминках завязалась драка, и на утро лицо актера стало абсолютно непригодно для съемок. Из-за небольшого бюджета и пристального внимания со стороны комитета кинематографии режиссер не стал ждать выписки Юматова из больницы, а отправил телеграмму Анатолию Кузнецову с просьбой срочно приезжать на площадку.

Премьера состоялась в 1969 году. Однако “Белое солнце пустыни” посмотрел директор “Мосфильма” и остался недоволен, он отказался пропускать картину. Но тут в судьбу ленты вмешался Леонид Брежнев, который был большим поклонником западных боевиков и вестернов. Генсек знал о работе над истерном и возмутился, что до сих пор его не видел. К счастью, Брежнев остался в восторге от картины, и фильм допустили в широкий прокат.

Интересные факты

После выхода на экраны “Белого солнца пустыни” многие думали, что его сняли на Куршской косе недалеко от Калининграда. Однако это миф. На самом деле натуру к фильму готовили в Туркменистане и Дагестане.

Тексты писем товарища Сухова к супруге сочинил Марк Захаров.

Младшую жену Абдулы играли двое. В эпизоде, где Сухову снится сон, роль Гюльчатай исполнила Татьяна Денисова, но во время пересъемок девушку играла студентка Татьяна Федотова.