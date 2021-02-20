 

Для партий провели семинар по подготовке наблюдателей к выборам

20.02.2021, 18:54, Разное
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Среди них – “Единая Россия”, ЛДПР, “Справедливая Россия”, “Гражданская платформа”, “Зеленая альтернатива”, “Родина”, “За Правду”, “Патриоты России” и другие политические силы.

Программа разработана Ассоциацией НОМ вместе с Координационным советом при ОП, отметила исполнительный директор ассоциации “Независимый общественный мониторинг”, член Общественной палаты Алена Булгакова. В регионах проводятся образовательные мероприятия по подготовке организаторов обучения и наблюдателей.

С февраля по март пройдут 56 семинаров для преподавателей. После этого они в течение полугода будут обучать наблюдателей.

По числу участников и географии это беспрецедентная программа, отметила Булгакова. По ее словам, к осенней избирательной кампании планируется подготовить 100 тысяч наблюдателей.

Семинар 20 февраля длился с 8:30 до 18:30. Участники узнали о компетенциях наблюдателей, обсудили алгоритмы подтверждения информации о нарушениях. Также им представили набор коммуникационных навыков, предложили модели информационного сопровождения деятельности наблюдателя, меры реагирования во внештатных ситуациях.

Также представители партий приняли участие в ролевой игре “Избирательный участок”. Они разыграли ситуации с возможными нарушениями в ходе голосования.

“Программа, которую нам презентовали сегодня, будет очень полезна. Мы будем ее применять на практике при подготовке и обучении наших наблюдателей”, – отметил представитель липецкого отделения ЛДПР Анатолий Емельянов.

Помимо прочего, на семинаре обсуждалась система дистанционного электронного голосования, рассказал политконсультант партии “Новые люди” Владислав Карякин. “Работа по обучению наблюдателей необходима всем политическим партиям и избирательного процессу в целом, в связи с чем, считаем представленную образовательную программу Общественной палаты РФ и Ассоциации НОМ очень значимой”, – добавил он.



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