Суд признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана и оштрафован на 850 тысяч рублей

20.02.2021, 18:44, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Суд признал виновным оппозиционного политика Алексея Навального по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Обвинение просило о штрафе в размере 950 тысяч рублей (максимальный размер штрафа по статье о клевете — миллион рублей). Защита настаивала на оправдательном приговоре. В итоге – штраф 850 тысяч рублей.

«Суд постановил признать Навального Алексея Анатольевича виновным в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета»)», – зачитывает приговор судья Вера Акимова.

Ветеран Игнат Артеменко, являющийся потерпевшим по делу, принял участие в заседании по видеосвязи из дома, передает ТАСС.

Также в ходе заседания Мировой суд в Москве в 11.30 объявил часовой перерыв для ознакомления Навального с материалами дела. Блогер на заседании подтвердил, что его подпись стоит под протоколом об ознакомлении с обвинительным заключением, но подчеркнул, что не читал пять томов уголовного дела. Защита потребовала возможности общения с обвиняемым без присутствия конвоя.

Кроме того, Навальный попросил судью удалить все СМИ, сотрудников ФССП и конвоя из зала суда. О том же попросила его защита. После этого судья объявила перерыв, и все представители СМИ покинули зал. Сотрудники конвоя и судебные приставы остались в зале, передает РИА «Новости».

В свою очередь прокурор на заседании отметил, что Навальный умышленно распространил сведения, порочащие ветерана. «Навальный с сознательным умыслом распространил ложные сведения в отношении Артеменко. Эти сведения, не имеющие отношения к действительности, повлекли моральные страдания», – сказал прокурор.

Сам Навальный отказался признать вину в клевете. Блогер добавил, что не знает ветерана Артеменко и никогда его не знал.

Гособвинитель попросил признать Навального виновным в клевете на ветерана и оштрафовать блогера на 950 тыс. рублей. Защита блогера настаивала на вынесении оправдательного приговора.

К 17.10 мск в зал суда пустили журналистов. Навальный находился в «аквариуме» без наручников, однако позже блогера впервые за процесс по клевете заковали в наручники. Ожидая оглашения приговора, Навальный поделился с присутствующими рецептами блюд, которые готовит в СИЗО, среди них соленые огурцы и мороженое.

Навального в пятницу утром доставили в суд для рассмотрения дела о клевете. Тогда же в суд прибыл представитель посольства Великобритании. Также в пятницу Бабушкинский суд Москвы отклонил жалобы на замену условного срока Навальному реальным. С учетом отбытого наказания Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет.

Дело о клевете было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, однако 17 января 2021 года он вернулся в Россию и был задержан. Навальному вменяли статью за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). Нынешняя редакция статьи УК предусматривает три вида наказания: штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет. Однако данная редакция вступила в силу лишь в декабре 2020 года. Ранее санкция статьи не предусматривала лишения свободы, поэтому Навальному по итогам этого процесса новый тюремный срок не угрожал.

Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.

На заседание 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела РФ и заняться собственными проблемами.