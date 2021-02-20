Москвичам пообещали самую холодную ночь в году

20.02.2021, 18:44, Новости дня

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Ночь на 23 февраля может стать самой холодной в Москве в этом году, температура в столице может опуститься до -27 градусов, а атмосферное давление будет на 20 единиц выше нормы, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В выходные дни в честь Дня защитника Отечества в Москве будет постепенно холодать. В воскресенье утром будет порядка минус 13-15 градусов, днем ожидается минус 8-10.

«Погода будет облачная, небольшой снежок днем пройдет. Выпадет 1-2 сантиметра снега, не более того. В ночь на 22 число мы останемся в зоне фронта с небольшим снежком. Температура воздуха в Москве минимальная минус 15 – минус 17, по области до минус 20», – передает слова специалиста РИА «Новости».

Дневная температура станет чуть ниже, минус 14-16 в Москве и минус 12-17 по области, уточнила Позднякова.

«Самым холодным днем будет 23 февраля, мы будем практически в центре антициклона, атмосферное давление будет очень высоким – больше чем на 20 единиц выше нормы. Существенных осадков 23 числа не будет, но за счет того, что ночь будет малооблачной, температура будет понижаться, мы ждем, что это будет очень холодная ночь в Москве, не исключено, что она даже будет самой холодной в этом году – минус 25 – минус 27 градусов», – рассказала синоптик. Дневная температура останется на уровне минус 14-16 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что жители Москвы на праздники могут столкнуться с резкими скачками атмосферного давления, это может сказаться на метеозависимых людях.