Политолог Леонид Крутаков: Джо Байден будет искать паритета с Китаем

20.02.2021, 18:22, Разное

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Политолог Леонид Крутаков прокомментировал планы Белого дома относительно международных отношений США. Он уверен, что новоизбранный президент Джо Байден будет искать паритета в отношениях с Китаем.

После вступления в должность нового главы государства в США многие эксперты в сфере политики и международных отношений пытаются понять, какой будет расстановка сил в ближайшие годы. Джо Байден, в отличие от его предшественника, не высказывал радикальных идей относительно других государств. Из-за его политики многие связи Соединенных Штатов с другими странами в самых разных сферах были прерваны. Трамп планомерно выступал против трафика рабочей силы, а также вводил санкции, например, к целому ряду китайских предприятий.

По мнению политолога Леонида Крутакова, новый лидер США не будет продолжать накалять обстановку в отношениях с Пекином. Однако он сделает все, чтобы сосредоточить свои силы в ближневосточном регионе. При этом стоит учитывать, что порядка 80% ВВП Соединенных Штатов в области промышленности расположены именно на территории Китая. Это не позволит властям США слишком уж увлекаться подобными мерами давления.

Приближающийся саммит G7, а также встреча в Мюнхене должны более детально показать намерения Вашингтона. Но уже сейчас можно сделать вывод, что Джо Байден расположен к отходу от политики конфронтации к поискам паритетных отношений с КНР. Главными же целями для США Крутаков называет Россию и Ближний Восток. Контроль американским политикумом этих регионов ограничит развитие Китая и Индии, демонстрирующих огромный прогресс в развитии, как главные производители в глобальном масштабе.

Что же до «Северного потока – 2», то его реализация была бы крайне выгодна России. Трубопровод в условиях сближения РФ с Китаем открыл бы новые возможности для экономического сотрудничества от крайних западных широт Европы до тихоокеанского побережья. Однако при этом необходимо учитывать, что для США такой вариант крайне нежелателен. Поэтому, как отмечает «Политэксперт», Белый дом приложит все силы для недопущения достройки «Северного потока – 2».

Источник: oane.ws