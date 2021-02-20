Медики назвали “глазные” симптомы сахарного диабета

20.02.2021, 18:22, Разное

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Медики из американской клиники Майо назвали «глазные» симптомы сахарного диабета. По их словам, проблемы со зрением могут говорить о повышенном уровне глюкозы в крови.

Диабетическая ретинопатия считается одним из проявлений сахарного диабета второго типа. Речь идет о патологии, когда поражаются сосуды сетчатки глазного яблока. Сначала данное заболевание не дает о себе знать никакими симптомами, а потом развиваются проблемы со зрением.

Когда патология прогрессирует, человек видит темные пятна или же пустые области. Иногда создается эффект полной затуманенности, нарушается цветовое поле.

При появлении такой симптоматики нужно не тянуть с визитом к врачу. В первую очередь медик должен исключить или же подтвердить наличие сахарного диабета.

Источник: www.express.co.uk