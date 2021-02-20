Ученые раскрыли тайны генеалогии мамонтов из ледникового периода благодаря самой старой ДНК в мире

20.02.2021, 18:22, Разное

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Ученые во главе с генетиком Лавом Даленом, представляющим Центр палеонтологии Стокгольмского университета, раскрыли тайны генеалогии мамонтов из ледникового периода. Это удалось осуществить благодаря самой старой ДНК в мире, полученной из замороженных в вечной сибирской мерзлоте, туш древних животных.

Исследователи смогли извлечь ДНК мамонтов из коренных зубов вымерших представителей семейства слоновых. Возраст полученного генетического материала насчитывает около 1,2 млн. лет. До недавнего открытия самой древней из известных ДНК считалась ДНК доисторической лошади, обитавшей на территории современного Юкона (Канада) 560-780 тысяч лет назад.

Международная команда ученых воссоздала последовательности ДНК из трех имеющихся образцов с целью изучения генеалогического древа мамонта. Вариации в генетическом материале показали, как эволюционировали 10-тонные создания с клыками в эпоху, когда ледяные щиты толщиной в километр покрывали большую часть Северного полушария, и выявили ранее неизвестного предка мамонтов, который когда-то бродил по Северной Америке.

“С помощью этой гигантской ДНК можно непосредственно наблюдать за эволюцией, длившейся более миллиона лет”, – считает генетик из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне, Альфред Рока. Заметны изменения в геноме, что дает понять, как, эволюционируя, один вид постепенно превращается в совершенно другой, отметил эксперт. Палеонтологи британского Музея естествознания объяснили: арктическая вечная мерзлота хранит до 10 млн. скелетов гигантов с бивнями. После извлечения изо льда некоторые туши не разрушаются, а шерсть и ткани оказываются неповрежденными. Из подобных материалов специалисты и извлекают ДНК для дальнейшего исследования с целью узнать больше подробностей о жизни и среде обитания мамонтов.

Анализ образцов ДНК, полученных из туш древних животных, обнаруженных на территории северо-восточной Сибири в 1970 году, показал, что два из них принадлежат степному мамонту – Mammuthus trogontherii (Вид, живший в плейстоценовую эпоху в Евразии). Рост степного мамонта составлял 4,7 метра, а длина бивней составляла почти 5 метров. Обладателем третьей ДНК оказался шерстистый мамонт – Mammuthus primigenius. Команда ученых выяснила, что один из степных мамонтов принадлежит к эволюционировавшей группе, чьи особи постепенно превратились в вид Mammuthus primigenius. Руководитель работы, доктор Дален не отвергает гипотезы о существовании двух разных видов мамонтов.

В рамках другого исследования, специалисты в японском университете Киндай попытались “вернуть к жизни” гигантских животных ледникового периода. Они использовали ДНК выявленного в Сибири мамонта, возрастом около 28 тыс. лет и внедрили генетический материал в клетки грызунов. Из-за сильного повреждения гены оказались непригодными для полноценного функционирования – не было выявлено ни одного признака молекулярной активности, которая бы обеспечила деление клеток. Лав Дален не верит в результативность попыток возрождения мамонтов и скептически относится к подобного рода экспериментам.

Источник: www.wsj.com