Трамп заявил, что не будет возвращаться в Twitter, так как там скучно

20.02.2021, 18:16, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

45-й президент США Дональд Трамп в интервью изданию Huffpost 19 февраля заявил, что не будет возвращаться в соцсеть Twitter.

По его словам, в этой соцсети стало “очень скучно и миллионы людей уходят”. Также бывший президент США назвал отметки о проверке фактов под его постами “позорными”.

Трамп добавил, что он раздумывал над идеей создания уникальной платформы для своих фанатов.

9 января соцсеть Twitter навсегда забанила аккаунт Трампа, где было 88 млн подписчиков. Также были временно заблокированы страницы американского президента в Facebook и Instagram (сейчас они восстановлены).

13 января Трампа временно забанили на видеохостинге YouTube. Сейчас аккаунт доступен, но последнее видео там было загружено 12 января.

Все это произошло после того, как Трамп 6 января на митинге перед Белым домом заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

—