 

Трамп заявил, что не будет возвращаться в Twitter, так как там скучно

20.02.2021, 18:16, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

45-й президент США Дональд Трамп в интервью изданию Huffpost 19 февраля заявил, что не будет возвращаться в соцсеть Twitter.

По его словам, в этой соцсети стало “очень скучно и миллионы людей уходят”. Также бывший президент США назвал отметки о проверке фактов под его постами “позорными”.

Трамп добавил, что он раздумывал над идеей создания уникальной платформы для своих фанатов.

9 января соцсеть Twitter навсегда забанила аккаунт Трампа, где было 88 млн подписчиков. Также были временно заблокированы страницы американского президента в Facebook и Instagram (сейчас они восстановлены).

13 января Трампа временно забанили на видеохостинге YouTube. Сейчас аккаунт доступен, но последнее видео там было загружено 12 января.

Все это произошло после того, как Трамп 6 января на митинге перед Белым домом заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Рябков назвал продление ДСНВ началом нового этапа в сфере контроля над вооружениями

11.12 / Дефицит бюджета США вырос на четверть за два месяца

30.10 / Детский омбудсмен рассказала о состоянии мальчика из лесной хижины в Балашихе

04.09 / Украина призвала Запад наказать Россию из-за ситуации с Навальным

08.12 / В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом

28.09 / “Харьковская история закончена”. Донецкий “Шахтер” будет играть в Киеве

14.07 / Симоньян обратилась к сотрудникам RT в связи с секс-скандалом в российских СМИ

16.08 / Россиян предупредили о ночных заморозках

19.10 / Андрей Метельский просит столичную прокуратуру разобраться в ситуации с обманутыми акционерами финансовой пирамиды

08.10 / Нобелевскую премию по литературе получила американка Луиза Глюк

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска