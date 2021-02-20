Смешко: Государство во время агрессии против него не может ожидать решений судов в правовом поле мирного времени, чтобы вводить санкции против отдельных лиц

20.02.2021, 18:16, Новости дня

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Недавнее решение СНБО по новым санкциям не может быть не поддержанным всеми, кто считает себя патриотами государства. Но это действительно случай, когда лучше поздно, чем никогда. Рад, что президент Владимир Зеленский наконец пошел на эти шаги по защите национальной безопасности и обороны Украины.

Жаль, что за все время с начала агрессии России против Украины в 2014 году ни исполняющий обязанности президента Александр Турчинов, ни президент Петр Порошенко так и не использовали на практике этот действенный инструмент борьбы с агрессором и представителями его “пятой колонны” в Украине.

Напомню, что санкции применяются, как правило, независимо от уголовной ответственности. Для уголовной ответственности нужно правонарушение. Однако многие угрозы нацбезопасности и обороны, особенно во время войны, не являются доведенными до конца преступлениями в рамках судебного мирного времени.

Государство во время агрессии против него не может ожидать решений судов в правовом поле мирного времени, чтобы вводить санкции против отдельных лиц и организаций, которые создают эти угрозы. Для их применения требуется только угроза нацбезопасности.

Например, согласно ч. 3 ст. 34 Конституции Украины, осуществление права на распространение информации может быть ограничено законом в интересах национальной безопасности. Ст. 17 раздела I (Общие положения) Конституции Украины, кроме того, возлагает на президента Украины как гаранта Конституции следующую обязанность: “Защита суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечение ее экономической и информационной безопасности являются важнейшими функциями государства, делом всего украинского народа”.

Напомню также, что санкции в отношении Виктора Медведчука были введены впервые администрацией президента США Барака Обамы еще 17 марта 2014 года. Стратегический партнер Украины ожидал, что тогдашнее руководство Украины понимает важность этого инструмента в борьбе с агрессией и будет активно его применять для защиты государства. Тем более, западные партнеры были удивлены, когда увидели возвращение Медведчука в стратегическое информационное пространство, экономическую и политическую жизнь Украины благодаря, по крайней мере, служебной бездеятельности Порошенко.

В то же время закон Украины “О санкциях”, принятый Верховной Радой Украины 14 сентября 2014 года, оказался, как и многие другие правовые и законодательные акты времен президентства Порошенко, лишь имитацией действий, чем новым и эффективным правовым механизмом защиты безопасности и обороны Украины в условиях непровозглашенной войны против нее. В нем не хватает прежде всего оснований для применения санкций по всем параметрам борьбы против агрессора и его коллаборационистов в военной, экономической, дипломатической, внутриполитической и информационной сферах.

Следующий логический шаг президента Зеленского – это внесение изменений и дополнений в этот закон, который наконец должен стать действенным механизмом в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины путем очистки ее прежде всего от коллаборационистов в органах государственной власти. Время называть вещи своими именами.

В Германии отрицание факта Холокоста влечет за собой уголовную ответственность. Разве не время на седьмом году необъявленной войны против Украины законодательно определить, что отрицание факта агрессии России против Украины должно повлечь запрет на политическую деятельность, а также на военную и государственную службу. И ввести соответствующие правовые нормы на обязательное письменное подтверждение гражданами Украины своего отношения к этому вопросу в случае их желания военной и государственной службы, а также получения ими должностей в органах государственной и политической власти Украины.

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